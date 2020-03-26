Corona virüsüne karşı gerçek yoga dergisi

2011 yılından bu yana tam 9 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan Yoga Academy Journal dergisi, yaşanan Coronavirüs salgınına rağmen yayınlanmaya ve Türk halkına hizmet vermeye devam ediyor. Dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga dergisi Yoga Academy Journal’ın 30. sayısı çıktı. Dergi, bu zor günlerde salgına karşı Türk halkına moral vermek ve destek olmak için vatandaşlara hediye olarak dağıtılacak.

Yoga alanında uzman bir kadro tarafından hazırlanan dergi, sağlıklı yaşam meraklıları için birbirinden ilginç ve faydalı konu başlıklarından oluşuyor.

Orijinaltekniklerini sade ve etkili bir biçimde aktaran derginin son sayısında ele alınan en çarpıcı konulardan birisini Corona virüs oluşturuyor. Bu bölümde, Corona virüsünün ne olduğu, nerede ve nasıl ortaya çıktığı, nasıl bulaştığı, hangi organları etkilediği, gerekli önlemler alınmazsa sağlık üzerinde ne tür sonuçlar yaratabileceği noktasında okuyucuyu aydınlatacak çok önemli açıklamalar bulunuyor. Dergide özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren ve içinde bulunduğumuz süreçte virüse karşı dayanıklılığı artıran, herkesin evinde rahatlıkla uygulayabileceği teknikler de yer alıyor.

Zengin görselleri, pratik ve teorik anlatımları ile bir dergiden çok daha fazlasını içeren Yoga Academy Journal’la her konuya dair evrensel, doğal ve sağlıklı bakış açıları kazanmak mümkün.

Yoga Academy Journal editörleri, tamamen uzman Yoga eğitmenlerinden oluşuyor. Tüm bilgiler Orijinal Yoga Sistemi’nden yola çıkılarak, kaynağından anlatılıyor. Derginin danışmanlığını, Yoga ve bireysel gelişim üzerine yayınlanmış 66 eseri bulunan, Yoga alanındaki 50 yılı aşkın deneyimiyle Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yapıyor. Düzenli olarak yayınlanan Yoga Academy Journal’a abone olarak 9 senelik bu hazinenin tüm sayılarını takip edebilmek de mümkün.