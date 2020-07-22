

Cundalı Yalıkavak'ka hafta sonu rezervasyon rekoru

Cuma akşamı Nev performası ile başlayacak olan hafta sonu, cumartesi ve pazar Celil Nalçakan sahnesi ile devam edecek. Geçtiğimiz hafta cemiyet ve sanat dünyasından pek çok isimin de katıldığı Celil Nalçakan performası, gelen yoğun talep üzerine pazar günü de tekrarlandı. Rezervasyon listesi dolu olan mekanda pek çok isim bekleme sırasında.

Bu haftada aynı şekilde gelen istekler nedeni ile hem cumartesi hem de pazar günü Cundalı Yalıkavak'da Celil Nalçakan sahne alacak. İşletme ortaklarından Av. Şafak Mahmutyazıoğlu, kısa sürede çok yoğun bir ilgi gördüklerini, misafirlerini memnun etmek için, gelen talep ve istekleri tek tek değerlendirdiklerini, İstanbul Yeşilköy Cundalı'yı deneyimlemiş olan misafirlerinin Bodrum'da Cundalı'yı tercih etmeleri ile birlikte müdavimlerinin hızla arttığını belirtti. Bodrum'da 12 ay boyunca açık olacak işletme ayrıca zengin menüsü ve benzersiz lezzetleri ile de dikkat çekiyor.