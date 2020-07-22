Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Cundalı Yalıkavak'ka hafta sonu rezervasyon rekoru

Bu yaz sezonu Cape Bodrum içinde açılan ve kısa sürede Bodrum'un gözde mekanları arasında yerini alan Cundalı Yalıkavak, bu hafta sonu eğlence ve müzik tüm hızı ile devam ediyor.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:28
Cundalı Yalıkavak'ka hafta sonu rezervasyon rekoru


Cundalı Yalıkavak'ka hafta sonu rezervasyon rekoru

Cuma akşamı Nev performası ile başlayacak olan hafta sonu, cumartesi ve pazar Celil Nalçakan sahnesi ile devam edecek. Geçtiğimiz hafta cemiyet ve sanat dünyasından pek çok isimin de katıldığı Celil Nalçakan performası, gelen yoğun talep üzerine pazar günü de tekrarlandı. Rezervasyon listesi dolu olan mekanda pek çok isim bekleme sırasında.

Bu haftada aynı şekilde gelen istekler nedeni ile hem cumartesi hem de pazar günü Cundalı Yalıkavak'da Celil Nalçakan sahne alacak. İşletme ortaklarından Av. Şafak Mahmutyazıoğlu, kısa sürede çok yoğun bir ilgi gördüklerini, misafirlerini memnun etmek için, gelen talep ve istekleri tek tek değerlendirdiklerini, İstanbul Yeşilköy Cundalı'yı deneyimlemiş olan misafirlerinin Bodrum'da Cundalı'yı tercih etmeleri ile birlikte müdavimlerinin hızla arttığını belirtti. Bodrum'da 12 ay boyunca açık olacak işletme ayrıca zengin menüsü ve benzersiz lezzetleri ile de dikkat çekiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski maden sahası yeniden yeşillendi
Eski maden sahası yeniden yeşillendi
Haliç Köprüsü bakıma alındı, metrobüs hattı tek şeritten çalışıyor
Haliç Köprüsü bakıma alındı, metrobüs hattı tek şeritten çalışıyor
Yaz sıcak, maske terletiyor ama, Terleyen maske takılmaz!
Yaz sıcak, maske terletiyor ama, Terleyen maske takılmaz!
İBB Meclisi'nden Ayasofya ile ilgili önemli kararn 
İBB Meclisi'nden Ayasofya ile ilgili önemli kararn 
Şelale görmeye gelmişlerdi | Dağda mahsur kalanlar kurtarıldı
Şelale görmeye gelmişlerdi | Dağda mahsur kalanlar kurtarıldı
Dünyayı değiştirecek 25 değişim uzmanı sertifikalarını aldı
Dünyayı değiştirecek 25 değişim uzmanı sertifikalarını aldı
Sağlıklı görünmenin yolu doğal estetik
Sağlıklı görünmenin yolu doğal estetik
İmamoğlu Salı Pazarı'nda üretici kadınlarla buluştu
İmamoğlu Salı Pazarı'nda üretici kadınlarla buluştu
Lavanta balı hangi hastalıklara iyi geliyor?
Lavanta balı hangi hastalıklara iyi geliyor?
UYF Başkanı Akif Manaf Yoga Olimpiyatlarında
UYF Başkanı Akif Manaf Yoga Olimpiyatlarında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim