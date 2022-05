Dünya'nın nazar boncuğu Salda Gölü bataklığa döndü

Salda Gölü Koruma Derneği'nce paylaşılan görüntülerde ise gölün bataklığa dönmeye başladığı görülüyor.

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde bölgenin doğallığını bozan projeler ve kuraklık nedeniyle su seviyesi çekilmeye başladı. 2019 yılında Bakan Kurum tarafından Millet Bahçesi yapılacağı belirtilen alandaki tahribatların da etkisiyle Salda Gölü bataklığa döndü.

The #CountdownToMars is on! We can hardly believe that the @NASAPersevere rover is just ONE day from touching down in Jezero Crater. ????



No one has set foot in the crater, but we have some ideas of what to expect thanks to Lake Salda in #Turkey. ???? https://t.co/x2MdicoEmX pic.twitter.com/2EpqAZctDn