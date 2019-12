Dünyanın düğün ve gelinlik trendleri “Evlilik Fuarı”nda

Hayalleri süsleyen bir düğünün vazgeçilmezleri olan gelinlikten damatlığa, kına gecesinden saç ve makyaj tasarımına kadar aklınıza gelen ne varsa, Wish More Hotel İstanbul’un düzenlediği “Evlilik Fuarı”nda gelin ve damat adaylarıyla buluşacak. Dünya trendlerini katılımcıların ayağına getirecek olan bu kapsamlı organizasyon, rüya gibi bir düğün planlarken bir yandan da keyifli vakit geçirmek isteyen çiftlere eşsiz fırsatlar sunuyor.

Evlilik Fuarı’na katılan ve düğününü Wish More Hotel İstanbul’un şık ve modern balo salonunda yapmayı planlayan çiftlere de etkinliğe özel olarak farklı sürprizler ve cazip indirim avantajları sunuluyor. Fuara özel gelinlik tasarımlarıyla podyuma çıkacak olan Venezuela 2019 Miss Turizm Kainat Güzeli Berlis Franquiz ise dünyanın önde gelen gelinlik markalarının moda esintisini Türkiye’ye taşıyacak.

Modern mimarisi, kent kültürünü yansıtan hizmet özellikleri ve gönülden servis yaklaşımı ile konforlu ve keyifli bir deneyim sunan Wish More Hotel İstanbul, 15 Aralık 2019 Pazar günü düzenlenecek olan “Evlilik Fuarı” ile düğün organizasyonlarındaki en son trendleri Türkiye’ye taşıyacak.

Hayalleri süsleyen şık alternatifleri, kolay ulaşılabilir lokasyonu ve konforu ile hayatlarının en önemli gününü, deneyimli ellerde olmanın verdiği huzur ve keyifle geçirmek isteyenlerin öncelikle tercih ettiği Wish More Hotel İstanbul, bu kapsamlı organizasyon ile evlilik yolunda ilerleyen çiftlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Birbirini seven çiftlerin ömür boyu bir arada olma yolunda atacakları adımlara destek olmak adına düzenlenen ve düğün organizasyonlarına dair her detayın düşünüldüğü etkinliğe katılım ise ücretsiz olacak.

Gelin ve damat adaylarına sürpriz indirimler!

Wish More Hotel İstanbul, Evlilik Fuarı ile rüya gibi bir düğün planlayan çiftlerin üzerindeki yükü hafifletmenin yanı sıra cazip indirimler sunarak da gelin ve damat adaylarına sürprizler hazırlıyor. Evlilik Fuarı’na katılan ve düğünlerini Wish More Hotel İstanbul’un modern çizgiler taşıyan, şık balo salonunda gerçekleştirmek isteyen çiftlere, etkinliğe özel olarak düğün organizasyonları ve kına gecesi organizasyonunda 1.000 TL’den 5.000 TL’ye kadar varan cazip indirimler uygulanacak.

Unutulmaz aşk hikâyelerini eşsiz bir düğünle taçlandırmak isteyen çiftler, fuar kapsamında sunulan zengin bir programla hayallerindeki düğün konusunda kafalarında oluşan tüm soru işaretlerine yanıt bulabilecekler. Saat 13.00’da Nikâh Seremoni Show ile başlayacak olan program, 2020 trendlerini içeren Saç & Makyaj Show, Kına Show ve Gelinlik & Damatlık Defilesi ile devam edecek. Defilede Venezuela 2019 Miss Turizm Kainat Güzeli Berlis Franquiz de podyuma çıkacak. Alanında uzman saç, makyaj ve moda profesyonellerin gerçekleştireceği show’lar düğün organizasyonlarında şıklık ve zarafetin sırlarını katılımcılarla paylaşacak.

Wish More Hotel Istanbul hakkında:

Wish More Hotel Istanbul, 2016 yılında Bayrampaşa’da hizmete açılmıştır. 5 yıldızlı otel kategorisindeki otel, metro istasyonuna yürüme mesafesinde bulunan merkezi lokasyonu, gönülden servis yaklaşımı, kent kültürünü yansıtan hizmet özellikleri ve iş dünyasına özel yenilikçi uygulamaları ile gerek iş gerek tatil amaçlı seyahat eden misafirlerine, keyifli ve konforlu bir konaklama deneyimi sunmaktadır. Wish More Hotel Istanbul’un 29’u süit toplam 198 odası, bir konferans salonu ve bir balo salonunun da içinde yer aldığı 10 toplantı salonu, açık etkinlik alanı ve restoranı bulunmaktadır. 2000 metrekare alana kurulu Wish More Fitness & SPA hem otel misafirlerine hem de otel dışından üyelere açıktır. Wish More Hotel, Türkiye çapında ve uluslararası alanda hizmet veren bir oteller zinciri yaratmayı hedeflemekte, otelcilik sektörüne bir Türk markası kazandırma misyonu ile faaliyet göstermektedir.