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Dürümlü katliamı sorumlusu öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

11 Haziran 2020 Perşembe 18:35
Dürümlü katliamı sorumlusu öldürüldü

Dürümlü katliamı sorumlusu öldürüldü


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz...Şehitlerimiz, rahat uyusunlar" açıklamasında bulundu


Bakan Soylu resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar."

BAKANLIK DA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadeler kaydedildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin daha terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, Firaz Amed kod adlı İzzet Yiğit olduğu tespit edildi."

Turuncu Liste'deki terörist İzzet Yiğit'in fotoğrafı da paylaşıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Etkisiz hale getirilen teröristtin, 2016 yılında Diyarbakır‘ın Dürümlü Mezrası’nda 16 sivilin hayatını kaybettiği, yine aynı yılda Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda 3 polis memurunun şehit edildiği terör olaylarının faili olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristin Turuncu Liste'de yer alan, sözde Amed eyaleti 'Ape Musa' alanı sorumlusu olan Devrim Devran kod adlı Salih Ekinci olduğu daha önce kamuoyuna açıklanmıştı."
 

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