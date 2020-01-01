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Günün özet haberleri

01 Ocak 2020 ilk gününün haber özetleri şöyle;

01 Ocak 2020 Çarşamba 19:50
Günün özet haberleri

Günün özet haberleri

   01 Ocak 2020 ilk gününün haber özetleri şöyle;
1- Baca filtresi takmayan altı termik santral mühürlendi

Kütahya, Kahramanmaraş, Sivas, Manisa ve Zonguldak’taki toplam altı termik santral, verilen sürede baca filtresi takmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

2- Tel Abyad’da bombalı saldırı: İki kişi öldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tel Abyad’daki Atik köyünde YPG’nin düzenlediği bombalı saldırıda iki kişinin öldüğünü, dört kişinin yaralandığını duyurdu.

3- Kanal İstanbul’da rant tartışmaları sürerken tapu sorgulamaya kısıtlama geldi

Kanal İstanbul projesinin güzergâhındaki arazilerin önemli bir bölümünün Arap şirketlerine satıldığının ortaya çıkmasının ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü belediyelerin tapu bilgilerine ulaşımına kısıtlama getirdi.

4- Ankara, Altındağ’da yangın: Üç genç ve yardıma koşan komşu öldü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangında dört kişi öldü, sekiz kişi yaralandı. Yangının, yılbaşını kutlamak için bir araya gelen yedi arkadaşın kaldığı evde çıktığı, gençlerden üçünün ve onları kurtarmak isteyen bir komşunun hayatını kaybettiği açıklandı. 

5- Kadına şiddet genelgesi: Firariler takip edilecek, elektronik kelepçe yaygınlaşacak

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için 2020 yılının ilk gününde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi’ yayımladı.

6- Yeni  parti hazırlığındaki Babacan: Daha fazla özgürlük için mücadele edeceğiz

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Ali Babacan, 2020’de daha fazla demokrasi için mücadeleedeceklerini söyledi.

7-Trafik kontrolünde ‘alkollü’ çıktı; kan tahlili yaptırarak alkol almadığını kanıtladı ve ehliyetini geri aldı

Konya’da yeni yılın ilk dakikalarında trafik ekipleri tarafından yapılan alkol testinden 0.56 promil alkollü olduğu tespit edilen ve bunun üzerine 1228 lira ceza uygulanarak ehliyetine altı ay süreyle el konulan Faruk C.’ye (43) yapılan kan testinde alkollü olmadığı tespit edildi.

Alkollü olmamasına rağmen kanında alkol çıktı; hukuki mücadele başlattı

8- Trump’tan İran’a tehdit: Bize yapılacak bir saldırıdan sizi sorumlu tutacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Irak’taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak saldırıdan İran’ı sorumlu tutacağını kaydederek bunun bir ‘uyarı değil tehdit olduğunu’ söyledi.

9- Valiye göre Salda Gölü’nde yapılanlar ‘çevre operasyonu’ymuş

Burdur Valisi Hasan Şıldak, ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü’nün korunması ve tanıtılması için yapılan uygulamaların gölü yok olmaktan kurtardığını savunarak, “Bu amaçla yapılan çalışmalar tam bir çevre operasyonuydu” dedi.

10--Kuzey Kore yeni ‘stratejik silah’ tanıtacağını açıkladı:Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer programa devam edeceğini ve kısa süre içinde yeni bir ‘stratejik silahı’ tanıtacağını açıkladı. 
(Diken)

Son Güncelleme: 01.01.2020 20:37
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Günün özet Haberleri
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