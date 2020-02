Helmut Sachers Bistrot Kanyon’da



Viyana ve İtalyan lezzetlerini bir arada deneyimlemeye davetlisiniz: Helmut Sachers Bistrot Kanyon’da açıldı.

2020 yılının ilk ayına hızlı bir giriş yapan Viyana’nın gerçek kahve temsilcisi Helmut Sachers, sadece kahve değil, kahve dışındaki tüm lezzetleri bir araya getiriyor. Geçtiğimiz ay kapılarını İstanbul’da Kanyon’da açan Helmut Sachers Roastery’yi ziyaret edenler önce zengin kahve ve çay barı ile karşılaşarak, kahvenin kavruluş deneyimine ortak oluyor.

Helmut Sachers Türkiye ve Ortadoğu CEO’su Mehmet Çolak

Ziyaretçiler, aynı tesis içerisinde daha sonra, İtalyan ve Viyana lezzetlerinin bir araya geldiği özel restoranla karşılaşıyor. Restoran’ın şefi İtalyan Matteo Bertuletti. Üst düzey restoran deneyimini, artizan ve emek dolu lezzetlerle bir araya getiren restoranın temel odağında şeffaflık, sağlık ve lezzet yatıyor.



“Yemeğin nasıl göründüğüne değil, sağlığına ve lezzetine odaklanın”



Pizza hamurunu ve makarnayı özel makinelerde, kendi özel tarifi ile pişirdiği İtalyan Şef Matteo Bertuletti “Biz, restoranımız bünyesinde yemeğin görünüşünden ziyade sağlık ve lezzetine odaklanıyoruz. Tüm malzemeleri en sağlıklı şekilde seçiyor, üretebildiğimiz hammaddeyi bu tesis içerisindeki özel fırın ve makinelerimizde kendimiz üretiyoruz. Örneğin tüm pizza hamurlarımızı kendimiz yapıyoruz. 36 saat mayalıyoruz, lezzetin sırrı burada saklı. Tam buğday unu kullanıyoruz. Gerçek et, tavuk, balık ve sebze suları ile lezzetimizi temellendiriyoruz. Pişirmek için hızlılığı değil, doğru yöntemleri kullanmayı esas alıyoruz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Mutfağımız şeffaf. Misafirlerimiz lezzetin tadını çıkartırken, sağlıklı mutfağımıza da kendi gözleri ile şahitlik ediyor” açıklamasını yaptı. Ayrıca “Örneğin gerçek Viyana Schnitzel’ini fritözlerde değil, kendi tavasında pişiriyoruz. Bu sebeple de yemeklerimiz, misafirlerin alışageldiği üzere fabrikadan çıkmış gibi değil, kendine özel bir görünüme sahip oluyor” diyor.



Artizan lezzetler, lezzete özel sunumlar

Günümüzde şık bir ortamda, çeşitli lezzetlerin bir araya geldiği, hızlı ve sağlıklı yemek alternatiflerinin de olduğu restoranlar bir ihtiyaç haline geldi. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak dizayn edilen ve “Helmut Sachers Bistrot” ismini taşıyan restoran, İstanbul Kanyon, Kat: 1’de yer alan Helmut Sachers Roastery’nin içerisinde.

Restoranın temel farkları arasında “şeffaflık” ve “şefin hep mutfakta” olması öne çıkıyor. Katkı maddesi olmayan, mekânın ruhuna ve ziyaretçilerin amacına uygun menülerin dizayn edildiği restoranda, Türkiye için özel adapta edilmiş formüller mevcut. Şef Matteo Bertuletti’nin temel mottosu olan “her şey yerinde ve kendi malzemesi ile güzel”den yola çıkılan restoranda, ziyaretçilerin malzemeyi değiştirmeyi teklif etmesi durumunda, menüden alternatif bir lezzeti tercih etmesi öneriliyor.

Sadece kahve değil, sadece kavurma alanı değil, 360 derece lezzet merkezi

Çarşı konsepti ile “deneyim” ve “şeffaflık” ilkeleri baz alınarak kendine özel mimarisi ile kurgulanan Roastery’de kahve, çay ve İtalyan Şef Matteo Bertuletti öncülüğündeki smart-dining bistrot alanı ile birbirini tamamlayan tüm lezzetler bir arada.

“Helmut Sachers’in 6 farklı çekirdekten, 90 yıllık geleneği Viyana usulü özel kavurma yöntemi ile hazırladığı 65 çeşit kahve ilk bakışta ziyaretçilerimizi zaten çok şaşırtıyor. Merkezimiz kapıdan girdiğiniz andan itibaren, bir kahve barı ile başladığı ve çok büyük olduğu için ilk gelenler sadece kahve içip ayrılabileceğini sanıyor. Ancak içeriye adım attıkları an hem kahve kavurma alanını hem çay köşesini hem de restoranımızı da gördükleri zaman çok şaşırıyor. Biz Türkiye’de daha önce olmayan bir konsepti dizayn ettik. Misafirlerimizin de günün her anının lezzet ihtiyacını karşılayan bu konsepti deneyimlemesini arzuluyoruz” diyen Helmut Sachers Türkiye ve Ortadoğu CEO’su Mehmet Çolak sözlerine şöyle devam ediyor: “Burada ikram ettiğimiz her lezzet, başlı başına bir hikâyeye sahip. Menüdeki 65 çeşit kahvemiz farklı çekirdek tercihleriyle hazırlanabiliyor. Çaylarımız 72 çeşit. Menüleri görenler çok şaşırıyor. Özel pastanemiz günlük taze kendine özel lezzetleri barındırıyor. Çikolata standımız günün her anı bir workshop deneyimi sunuyor. Kalbimiz dev ‘kahve makinemiz’. Çünkü buradan Türkiye ve Ortadoğu’ya satılacak kahveleri üretiyoruz”.

Dünyada çapında ilk kez İstanbul’da

Dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avrupa kıtasının çok geniş bir kısmı ile Japonya, Kuveyt, Katar ve İran gibi toplamda 39 ülkeye yayılmış olan Helmut Sachers’in bu oluşumu hem dünyada hem Türkiye’de bir ilk.

Helmut Sachers Roastery Hakkında:

1929 yılında Viyana’da kurulan ve Viyana kahve kültürünün önde gelen temsilcisi olan Helmut Sachers tarafından Türkiye, İstanbul’da 2020 yılı itibariyle hizmet verecek deneyim alanıdır. Başta Kahve olmak üzere, çay ve “smart-dining” restoran segmentleri ile birbirini tamamlayan tüm lezzetleri bir araya getiren Roastery, ayrıca özel pastanesi, butik çikolata standı ve beraberinde workshop alanı ile ziyaretçilerine 360 derece bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.İstanbul, Kanyon’da Kat: 1’de ziyaretçileriyle buluşmak için hazırlanan “Helmut Sachers Roastery” 900 metrekarelik özel alanında, “deneyim” ve “şeffaflık” ilkeleri baz alınarak kendine özel mimarisi ile kurgulandı.

1929 yılında Viyana’da başladığı kahve üretimine, 1968 yılında İstanbul’dan gelen çekirdeklere ithafen “Stambulia” kahvesini ekleyen Helmut Sachers şu an 3 kıta, 38 ülkede sevilerek tüketilen kahve başta olmak üzere sıcak içecek ürün gamındaki çeşitli lezzetlerini ilk kez İstanbul’da 900 metrekarelik dev “roastery” alanında bir araya getiriyor.

Helmut Sachers Hakkında:

Viyana kahve kültürünün önde gelen temsilcisi olan Helmut Sachers 1929 yılında, Karl Sachers tarafından Viyana'da kurulmuştur. Küçük bir aile işletmesi olarak kahve piyasasına adım atan Helmut Sachers, özenle seçip kavurduğu çekirdekleriyle kısa sürede ülke genelinde sevilen ve popüler bir kahve markası haline gelmiştir. Kendine has kavurma yöntemi ve özenle seçilmiş kaliteli çekirdekleri sayesinde lezzetiyle fark yaratan Helmut Sachers, Avusturya'da birçok markayı bünyesine katarken, ülke sınırları içerisinde zirveye ulaşmıştır.

Bugün 3 kıtada 39 ülkede beğeniyle tüketilmektedir. Geleneksel yöntemlerden kopmadan, Viyana, Baden'de bulunan fabrikasında üretime devam eden Helmut Sachers, tüm kalite, organik ürün yetiştiriciliği sertifikaları ve ülkemizde tek başına sahip olduğu Orijinal Avusturya Ürün damgasıyla da kalitesini ve farkını ortaya koymaktadır.