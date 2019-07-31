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İstanbul Şirinevler'de şidetli patlamalar

Elektrik hattı yenileme çalışmalarının yapıldığı Şirinevler'de meydana gelen patlama vatandaşları sokaklara döktü..

İstanbul Şirinevler'de şidetli patlamalar

Elektrik hattı yenileme çalışmalarının yapıldığı Şirinevler'de meydana gelen patlama vatandaşları sokaklara döktü..

31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:49
İstanbul Şirinevler'de şidetli patlamalar

İstanbul Şirinevler'de şidetli patlamalar


Elektrik hatlarına aşırı yüklenmenin yaşandığı Şirinevler'de şiddetli patlama sesleri vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. İstanbul Şirinevler’de, ekiplerin elektrik hattı yenileme çalışması sırasında kablolarda medyada gelen patlamalar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı


Şirinevler İncesu Sokak’ta ekiplerin elektrik hattı yenileme çalışması sırasında, aşırı yükleme nedeniyle kablolarda patlamalar meydana geldi.

Sokağı aydınlatan patlamalar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Kısa süren patlamalar sonrasında hattaki enerjinin kesilmesiyle ekiplerin çalışmaları kaldığı yerden devam etti.

Olayda yaralanan olmadı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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PatlamaPatlamalarşirinevlerSon Dakika Haber
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