Kastamonu'da sel suları gece yarısı korkuttu





Kastamonu ve çevresinde sel baskınları yeniden yaşanıyor,. Kastamonu'nun iki ilçesi Bozkurt ve İnebolu'da gece boyu kuvvetli yağış etkili oldu. Dere sularını taşıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar tahliye edildi.Samsun'da yağmur sularına kapılan bir yurttaş hayatını kaybetti, Sinop'ta ise iki ilçede okullar bir gün tatil edildi.



Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçesinde gece boyu süren kuvvetli yağış nedeniyle dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı.

2021 YILINDA SEL FELAKETİ YAŞANMIŞTI

2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Ezine Deresi'nde taşmalar meydana geldi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, İnebolu'da ise Söke Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı.

Burada yaşayan vatandaşlar itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından tahliye edildi.

SAMSUN'DA SEL SULARI CAN ALDI

Sağanak yağmur Samsun'da can aldı. Alıçlı Mahalesi’nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı. Şükrü Köksal'ın cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulundu.

SİNOP'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Bu arada şiddetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı’nın da bugün için ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, il genelinde yağış sebebiyle olumsuz bir durumun bulunmadığını vurgulayarak, "İki ilçemizde köylerdeki öğrencilerimiz için tedbir amaçlı taşımalı okulları tatil ettik" dedi.