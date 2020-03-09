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National Geographic’ten yeni belgesel | Sınır Tanımayan Arabalar

“Sınır Tanımayan Arabalar” 5 Mart’tan itibaren her perşembe saat 22.00’de National Geographic ekranlarında.

09 Mart 2020 Pazartesi 10:03
National Geographic’ten yeni belgesel | Sınır Tanımayan Arabalar

National Geographic’ten YepYeni Program “Sınır Tanımayan Arabalar

Sanat ve bilimin muhteşem bir birleşimi sayılan günümüzün üst düzey yüksek performanslı arabalarının başarısının arkasındaki gizli mühendislik sırları ve yapılış aşamaları National Geographic’te izleyiciyle buluşuyor. “Sınır Tanımayan Arabalar” 5 Mart’tan itibaren her perşembe saat 22.00’de National Geographic ekranlarında.

National Geographic bilim dünyasının muhteşem eserleri olarak dikkat çeken yüksek teknolojili üst düzey performans gösteren arabaların ardındanki mühindislik sırları izleyeciyle paylaşıyor. Programın ilk bölümünde İkonik markalardan olan Aston Martin'in DBS Superleggera modelininarkasındaki yüksek teknoloji mühendisliği keşfediliyor. “Sınır Tanımayan Arabalar” 5 Mart’tan itibaren her perşembe saat 22.00’de National Geographic’te.

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic’i Digiturk, D-Smart, KabloTV Tivibu ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.

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