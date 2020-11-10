Nestle Purine PetCare |'Canımız Sokakta' projesini kazanan belli oldu

Nestlé Purina PetCare, toplumsal fayda odaklı, küresel bir sosyal inovasyonplatformu olan Impact Hub İstanbul & Circular Mind iş birliğiyle hayata geçirdiği “Canımız Sokakta” projesiyle sokak hayvanlarının sorunlarına uzun vadede çözüm bulmayı amaçlıyor. “Canımız Sokakta” kapsamında düzenlenen Bootcamp fikir maratonu, 11-12-13 Eylül tarihlerinde online oturumlarla gerçekleşti. Projelerin, “yaratıcılık, uygulanabilirlik ve etki potansiyeli” kriterlerine göre değerlendirildiği etkinlikte kazanan ekip, uzman jürinin oylarıyla belirlendi. Bootcamp’te yarışan “Takım 5”, “Yüzyılın Minik Kahramanları” projesiyle fikir maratonunda ipi göğüsledi.



Nestlé Purina PetCare, Nestlé’nin topluluklar için fayda sağlama amacı taşıyan “Ortak Değer Yaratma” anlayışı kapsamında sokak hayvanları için pek çok uzun soluklu proje gerçekleştiriyor. Türkiye’de yaklaşık 20 milyon sokak hayvanı bulunuyor. Nestlé Purina PetCare, sokak hayvanları konusunda önemli ihtiyaç alanlarını tanımlamak, bu meseleyi bütünsel olarak sahiplenen ve çözüme yönelik adımlar atan bir topluluk oluşturmak amacıyla başlattığı “Canımız Sokakta” farkındalık programı kapsamında, paydaşlarıyla birlikte yapılması gerekenleri ele alıyor. Canımız Sokakta girişiminde ilk olarak uzmanlar, akademisyenler, veterinerler, sosyal girişimciler bir araya geldi ve sokak hayvanlarının karşılaştığı zorlukları tespit etti. Projenin 27 Ağustos’ta “Canımız Sokakta: Farkında Mısın?” ismiyle gerçekleşen bir sonraki ayağında, sokak hayvanların Beslenme – Barınma – Sahiplendirme sorunları tüm yönleriyle ele alındı.

Canımız Sokak projesi, 11-12-13 Eylül’de gerçekleşen Bootcamp fikir maratonuyla devam etti. Katılımcıların ihtiyaçlarına özel seanslardan oluşan eğitimler, seminerler, ilham verici ve eğlenceli aktivitelerin yer aldığı Bootcamp’te, yaratıcı fikirlere sahip ekipler yarıştı. 3 gün süren fikir maratonunda verilen eğitimlerde alanında uzman mentörler, fikirlerini geliştirmede katılımcılara destek oldu. Etkinlikte endüstriyel tasarımcılardan Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine, mühendislerden girişimcilere kadar pek çok kesimden hayvanseverin oluşturduğu ekipler, proje fikirlerini sundu.

Bootcamp fikir maratonunda yarışan ekipler arasından en yaratıcı fikri sunan ekip, uzman jüri tarafından belirlendi. Çevre mühendisliği öğrencisi Sena Aslan, sivil toplum çalışanı ve teknoloji girişimcisi Hasan B. Cihan, eğitmen ve yeşil girişimci’dan oluşan “Takım 5”, “Yüzyılın Minik Kahramanları” projesiyle fikir maratonunun galibi oldu. Seçilen proje,desteği ile somut, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürülecek ve Nestlé Purina PetCare iş birliğiyle hayata geçirilecek. Seçilen ekip 2 ay sürecek inkübasyon desteği de alacak. Nestlé Purina PetCare ayrıca kazanan ekip adına “’ne” 1 ton mama bağışında bulundu.



Projede geri dönüştürülen kapakların sokaklardaki patili dostlarımız yararına kullanılması amaçlanıyor

“Yüzyılın Minik Kahramanları” projesi ile seçilecek pilot ilçede yer alan okullardaki çocuklara sokak hayvanlarını sahiplenme, beslenme ve bakımlarına destek olma konularında farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Projeyle öğrencilere verilecek oyunlaştırılmış kapak kutularında plastik kapakların toplanması, toplanan kapakların, geri dönüştürülerek mama kabı, taşıma kabı, kedi yuvası, köpek evi gibi ürünler haline getirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, anlaşmalı noktalardan Nestlé Purina PetCare mama alışverişi yapan hayvanseverlerin, bu ürünleri belirlenecek sivil toplum kuruluşlarına bağışlayabilmesi planlanıyor.

İstanbul’da her yıl 816 bin ton atık üretiliyor, bu atıkların sadece %1,8’i geri dönüştürülebiliyor.* Projeyle geri dönüştürülen atıkların, İstanbul’daki sokak hayvanlarının hayatını kolaylaştırmak üzere kullanılması amaçlanıyor. “Yüzyılın Minik Kahramanları” projesiyle sorumlu tüketim bilincinin geliştirilmesi, plastik geri dönüşüm oranının yükseltilmesi, çocukların el becerilerinin geliştirilmesi, hayvan sevgisi ve atık yolculuğu farkındalığının artırılması da hedefleniyor.

*İstanbul ili 2019 Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapordan alınmıştır.

Nestlé Purina PetCare hakkında

80 yıldan uzun süredir evcil hayvanların beslenmesinde dünya çapında öncü konumda bulunan ve evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ve inovatif ürünler geliştiren Nestlé Purina PetCare, hem evcil hayvanların hem de evcil hayvan sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Evcil hayvan sahiplerini bütçelerine ve dostlarının ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri alternatiflerle buluşturan Nestlé Purina PetCare, evcil hayvanlar ve sahipleri arasındaki yakın ilişkiyi ve pozitif faydayı anlıyor, onların birlikte sağlıklı ve uzun bir hayatı paylaşmalarını sağlamayı kendine görev ediniyor. Bugün 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Nestlé Purina PetCare, alanında uzman ekibiyle evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ürünler geliştirerek obezite, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi spesifik sağlık sorunlarının giderilmesine de yardımcı oluyor. Kedi ve köpeklerin yavru, yetişkin, ileri yaş gibi değişen hayat evreleri ve yaşam koşullarına göre değişen ihtiyaçlarına yanıt veren Nestlé Purina PetCare, evcil hayvanların doğru beslenme ve bakım yoluyla daha uzun, daha mutlu ve daha sağlıklı yaşamlarına yardımcı oluyor. Dünyanın lider beslenme ve sağlık ve iyi yaşam şirketi İsviçre merkezli Nestlé’nin bir parçası olan Nestlé Purina PetCare’in portföyünde, Pro Plan, Felix, Friskies Gourmet, One, Dog Chow, Cat Chow ve Pro Plan Veterinary Diets markaları bulunuyor.