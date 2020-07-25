OGM izcilerle ormanları koruyacak

Orman varlıklarının korunması kapsamında toplumu bilinçlendirmek için pek çok proje yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM) buna bir yenisini ekledi. Türkiye İzcilik Federasyonu ile İş Birliği Protokolü imzalayan OGM, 10 yıl süresince çocuklara ve gençlere izcilik felsefesi doğrultusunda orman sevgisini, ormanı tanımayı, korumayı, ormanda yaşamayı aşılayacak.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında uygun orman alanlarında izcilik kampları oluşturularak gençlere ormanda arama kurtarma, ormanda hayatta kalma, orman yangınlarını önleme ve gerektiğinde müdahale yöntemleri öğretilecek. Ayrıca fidan yetiştirme ve ağaçlandırma konularında eğitimler de verilerek çevre bilinci aşılanacak.

Gelecek nesillere miras ormanları korumak ve geliştirmek için durmaksızın mücadele eden OGM, “Çocuk, Genç ve Öğrencilere Orman Sevgisi, Orman Koruma ve Ormanda Hayatı İzcilik Faaliyetleri ile Öğretme İş Birliği” protokolü ile 10 yıllık süreçte çocuklara ve gençlere ormanı tanımayı ve korumayı öğretecek.