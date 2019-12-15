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Psikopat kedi, vatandaşlara saldırıyor

Kaldığı sitede doğum yapan sokak kedisi, vatandaşların adeta kabusu oldu. Site içinde çok sayıda vatandaşa saldıran kedi yüzünden kuduz aşısı olanlar var.

15 Aralık 2019 Pazar 08:12
Psikopat kedi, vatandaşlara saldırıyor


Psikopat kedi, vatandaşlara saldırıyor


Sokak kedisinin doğumdan sonra saldırganlaştığını belirten vatandaşlar, insanlara saldıran ve diğer hayvanları yaralayan kedinin kendilerini de korkuttuğunu söylüyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde bir sitede bekleyen sokak kedisi yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Doğumdan sonra insanlara saldırmaya başlayan kedi yüzünden hastanelik olanlar bile var. 4 kişi saldırgan kedinin yaralaması sonucu kuduz aşısı yapmak zorunda kaldı.

İlçenin Atatürk Mahallesi Zambak Sokağı'nda bulunan 3 bloklu bir sitede yaşayan sokak kedisi, yavrularının doğumunun ardından kendisini sevmeye çalışan vatandaşlara saldırmaya başladı. Sitenin hem maskotu hem de adeta nöbetçisi haline gelen sokak kedisi kimi zaman tanımadığı insanlara kimi zaman ise yavrularını ve onu sevmeye gelen vatandaşlara saldırıyor.

Sitenin bir sembolü haline gelerek vatandaşlarında beslediği kedinin yanından geçen vatandaşlar tedirginlikle geçiyor. Son olarak aynı sitede 4 kişiye saldırarak onları hastanelik eden ve site sakinleri tarafından 'psikopat kedi' olarak adlandırılan hayvan gündüz yavrularına, gece ise site için bekçilik yapıyor.

"BU KEDİ YÜZÜNDEN HASTANELİK OLDUK"

Son bir ayda yaşadıklarını anlatan site sakini Mustafa Oral, "Bu kedimiz site sakinlerine saldırıyor. Bundan bir, bir buçuk ay önce bu kedi yüzünden benimle beraber dört kişi hastanelik olduk. Kedi yüzünden dört komşumuzla beraber kuduz aşısı yaptırmak zorunda kaldık. Geçtiğimiz gece saat 12.00 civarı pekingese cinsi köpeğim var. Gece onu çişe götürdüm. Köpeğimi gezdirirken birden kabardı ve üzerimize saldırdı. Kendimi ve köpeğimi zor kurtardım. Tek saldırdığı da ben değilim, sitede bulunan üç komşumuza da saldırdı" dedi.


 

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Son Güncelleme: 15.12.2019 08:40
Anahtar Kelimeler:
OrduÜnyeAtatürk Mahallesi Zambak SokağıZambak Sokağı
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