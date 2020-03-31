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Sarıyer Belediyesi psikolojik danışma hattı kurdu

Koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlara psikolojik destek vermek üzere, Sarıyer Belediyesi danışma hattı kurdu.

31 Mart 2020 Salı 09:03
Sarıyer Belediyesi psikolojik danışma hattı kurdu

Sarıyer Belediyesi psikolojik danışma hattı kurdu

Sarıyer Belediyesi, koronavirüse karşı halk sağlığını desteklemek için psikolojik danışmanlık hattı kurdu. Hafta içi her gün mesai saatlerinde vatandaşların çağrılarını yanıtlayacak uzmanlar salgın sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek verecek.

Korona salgını ile mücadele kapsamında “Evde Kal” çağrısının ardından sosyal izolasyon yaşayan Sarıyerlilerin kaygı düzeylerini dengelemek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla Sarıyer Belediyesi “Psikolojik Danışmanlık Hattı” hizmete girdi. Hafta içi sabah 08.30’dan akşam 17.00’ye  kadar hizmet verecek hatta  0212 299 81 59 numaralı telefondan  ulaşılabilecek. Hattı arayan Sarıyerliler, yetkili sağlık uzmanlarından koronavirüsün yayılım yolunun önlenmesi için dikkat edilmesi gerekenleri, evlerde alınması gereken tedbirler hakkında tıbbi bilgi alabilecekler. Ayrıca sosyal ve psikolojik destek konusunda da uzman sağlık çalışanlarından sosyal izolasyon, stres kaynaklı sorunlar, zor durumlarla baş etme yolları ve kendilerini daha iyi hissetmeleri için neler yapabileceklerine dair bilgilere de ulaşabilecekler.

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SarıyerKoronavirüsPsikolojik
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