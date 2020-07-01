Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Tamer Levent |Koçluk da aktörlük gibi bir sanattır

ICF Türkiye “Çarşamba Buluşmaları”nın konuğu Tamer Levent Oldu

01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:06
Tamer Levent |Koçluk da aktörlük gibi bir sanattır


Tamer Levent |Koçluk da aktörlük gibi bir sanattır

ICF Türkiye’nin “Çarşamba Buluşmaları” Webinarı’nın bu haftaki konuğu, oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent oldu. Sanatın bir işi kolayına kaçmadan özenle yapmak olduğunu ifade eden Levent, koçluğun da bir sanat olduğunu belirtti.

Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF Global’in ülkemizdeki imtiyazlı kuruluşu ICF Türkiye (Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği-UPDK), her hafta düzenlediği “Çarşamba Buluşmaları” webinar serisiyle, farklı alanlarda değerli isimleri ağırlamaya devam ediyor ve bu hafta sanat dünyasının önemli ismi Tamer Levent’i ağırladı. İnsanın kendini geliştirmesi, sorunlarına çare bulması, yaşamını güzelleştirmesi, kısacası farkındalık geliştirmesi için sanatın yaşama dahil olması gerektiğini ifade eden Tamer Levent ile Sanat ve Koçluğun ilişkisine dair bir sohbet gerçekleştirildi.

Sanatsız kalan bir toplumun düşünme biçiminin bozulacağını vurgulayan Levent şöyle konuştu: “Sanat işin adı değil işin yapılma felsefesinin ve kültürünün adıdır. Sanat bir işi kolayına kaçmadan özenle yapmaktır. Bireyin kendi istediği yönde kişisel potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan koçlar da kişisel gelişime nasıl daha iyi hizmet ederim diye düşündüğü zaman sanatçı olur.”

Daha önceki dönemlerin aksine 21. yüzyılın yaşam mottosunun iyimserlik olacağını savunan Levent, insanın, beyninin bir hazine olduğunun farkında vardığında yaşamdan zevk alacağını, her durum için yeni çözüm arayışına gireceğini, çözüm ürettikçe de bunu devam ettirmek isteyeceğini ifade etti.Levent sözlerine şöyle devam etti: “Biz dramada bir sorunsalı gruplara defalarca oynatıyoruz. Her oynayan grup kendi düşüncesine göre durumu irdeliyor ve oynuyor. Aynı durumun çok çeşitli oynanma olasılığını görüyoruz.

Dünyayı da bir oyun sahnesi olarak görürsek, biz neden en kötüsünü seçip oynayalım? Koçlar da birlikte çalışacağı kişiye direkt yol göstermeye çalışmadan, yorum yapmadan, düşündürücü sorularla farklı açılardan bakmasını sağlamak ve aynı durumu farklı bir şekilde irdelemesi için teşvik edebilir.” Başarıyı, insanın süreç içinde düşüncelerinin gelişmesi ve bu gelişimin istihdam alanı bularak yaşamda doğru ürüne dönüşmesi olarak tanımlayan Levent, sonucu bir ürün, süreci de bir sanat olarak gördüğünü sözlerine ekledi. Levent, koçların da bu süreçte, farkına vardıran ve yolculukta yol arkadaşlığı yapan kişi olarak sanat icra ettiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
ICF Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık için en güçlü antioksidan nar suyu!
Sağlık için en güçlü antioksidan nar suyu!
İSKİD | Okullarda pandemi için havalandırmada hangi önlemler alınmalı
İSKİD | Okullarda pandemi için havalandırmada hangi önlemler alınmalı
Rotary |Ülkemizin sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacı var
Rotary |Ülkemizin sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacı var
Hijyen için Bez Havlular Rafa Kalkıyor!
Hijyen için Bez Havlular Rafa Kalkıyor!
İBB'nin hedefi Küçükçemece gölünü 'Ölü Göl' olmaktarn kurtarmak
İBB'nin hedefi Küçükçemece gölünü 'Ölü Göl' olmaktarn kurtarmak
Piknik masası ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandılar
Piknik masası ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandılar
Yeni Doğan Bebeğe Ne Hediye Alınır?
Yeni Doğan Bebeğe Ne Hediye Alınır?
Ruffles’ın ilk marka yüzü ünlü futbolcu Cengiz Ünder oldu
Ruffles’ın ilk marka yüzü ünlü futbolcu Cengiz Ünder oldu
Sınavlar bitti şimdi macera zamanı
Sınavlar bitti şimdi macera zamanı
İpana Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması ALL Star Heyecanı Başlıyor
İpana Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması ALL Star Heyecanı Başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim