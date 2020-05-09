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Taziye çadırı, 75 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Van'da vefat eden bir vatandaş için kurulan taziye çadırında koronavirüs bulaşanların sayısı 75'e yükseldi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:29
Taziye çadırı, 75 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Taziye çadırı, 75 kişiye koronavirüs bulaştırdı


İki aydır hem sağlık bakanlığı, hem de tüm medya organlarında bilim insanları, doktorlar, uzmanlar vatandaşları sosyal mesafe ve uyulması gereken önlemler konusunda uyarmasına rağmen, ikazları dinlemeyenler halkın sağlığını adeta riske atıyor. Van’ın İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesinde kurulan taziyeye katılanların tespiti için yapılan çalışmalar ve sağlık ekiplerinin yaptığı testler sonucu, taziye bağlantılı koronavirüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı 75’e yükseldi

Haber Türk'te Meral Yıldız imzasıyla yayınlanan habere göre, Van’ın İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesinde 6 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası mahallede karantina uygulaması başlatılmıştı. Muhtar Mehmet Nuri Yönten de mahallede taziye kurulmasına izin verdiği için açılan soruşturma kapsamında İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alınmıştı. Mahallede son tabloya göre ise vaka sayısı 75’e yükseldi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüsle mücadele kapsamında, taziye, mevlit gibi toplu etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi. Açıklamanın devamında, “Bu tür etkinlik düzenleyenleri 155 polis ve 156 jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağlığımız ve koronavirüsle mücadelemizde büyük önem arz etmektedir. Kritik bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Zorunlu hallerde çıktığımız sokakta maske takalım ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. Bu dönemde evimizde de aile fertlerimizle sosyal mesafemizi koruyalım.

İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilimizde kurallara uyalım ve görevlilerimize yardımcı olalım” denildi.

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VanTaziye çadırıKoronavirüsIpek Yolu
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