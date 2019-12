İmamoğlu'ndan Veysel Eroğlu'na anlamlı cevap, Kamu konuları emir beklemez



Yerel seçimler öncesi "İstanbul'un su sorununu 2040 yılına kadar çözdük" sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor durumda bırakan eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve İSKİ eski Genel Müdürü Veysel Eroğlu'nun açıklamasına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan cevap geldi.

Büyük Melen İçme Suyu Projesi ilk kez 2001 yılında ortaya atıldı. Yıllarca tartışıldı. 2016 yılında bitirilmek üzere ihalesi yapılan baraj ve taşıma sistemi üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen ortaya çıkan çok sayıda mühendislik ve proje hatası yüzünden uzadıkça uzadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde İstanbul'un önce '2071 yılı, ardından da 2040 yılına kadar su ihtiyacının ortadan kalktığı" sözlerine konu olan Melen Suyu Projesi, İstanbul'da barajlardaki su seviyesi düşmeye başlayınca yeniden gündeme geldi. Tam adı Büyük İstanbul İçme Suyu Projesi, Melen Sistemi olarak bilinen projeyi Nippon Koei Co. Ltd. (Japonya) Sir Alexander Gibb & Partners Ltd. (İngiltere) Mott MacDonald Ltd. (İngiltere) Setan Müh. ve Müş. A.Ş. (Türkiye) Temelsu Ul. Müh. Hiz. A.Ş.(Türkiye) Sial Yer Bilimleri Ltd. Şti. (Türkiye) şirketleri üstlenirken, finansmanını ise japonya sağlıyor. Türkiye'nin en büyük içme suyu projelerinden biri olarak sunulan Melen Suyu Sistemi ile İstanbul’un yıllık ihtiyacının yüzde 75'nin karşılanması hedefleniyordu. Ancak proje 3 yıldır bir türlü işletmeye alınamadı. Projenin mimarlarından biri olan DSİ Eski Genel Müdürü ve İSKİ eski Genel Müdürü Veysel Eroğlu'nun İstanbul'daki su sıkıntısının giderilmesi noktasında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verirse hemen devreye girerim' şeklindeki sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu'ndan cevap gecikmedi.

İmamoğlu, "Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'daki kuraklık açıklamanızdan sonra "Bir haftadır çalışıyorum, planlarım hazır talep edilirse, Cumhurbaşkanı'nın emri ile yardım ederiz" diye bir açıklaması oldu. Sizin bir talebiniz olacak mı" sorusuna, "Eski İSKİ Genel Müdürü, bakan. Kendilerine tavsiyem, elinde bir imkan ya da fırsat varsa hiç bir emir beklemeksizin bizimle diyalog kurabilir. Biz de kendisini ararız. Bu tür acil ve önemli kamu konuları emir beklemez" yanıtını verdi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde önce Edirkekapı'daki Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nda "kış çalışmaları" hakkında bilgi aldı, sonra da Eyüpsultan'a geçerek, 2016 yılının Kasım ayından bu yana inşaatı tamamlanamayan Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı inşaatında incelemelerde bulundu. İmamoğlu, tramvay hattının Balat ve Feshane durakları arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik mesafeyi, kurmaylarıyla birlikte yürüdü. Raylar arası makasın kaynak işlemini gerçekleştiren İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da burada yanıtladı.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı'daki Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nda düzenlenen sunuma katıldı. Sunumda, İBB üst yönetimi İmamoğlu'na tam kadro eşlik etti. Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İmamoğlu ve beraberindeki heyete, İstanbul'da kış hazırlıklarına yönelik çalışma süreçleriyle, ellerindeki insan gücü ve iş makineleriyle ilgili teknik bilgiler verdi. İBB'nin birbirine bağlı iş üreten iştiraklerinin bir araya gelerek sorunların çözümü için ortakmasalar kurmasını isteyen İmamoğlu, "Burada tümüyle 39 ilçe ile senkronize, aynı anda vatandaşımıza hizmet etmek, onların yolda yaşayacakları aksaklıklara anında müdahale etme konusunda arkadaşlarım hazırlıklarını yaptılar. Bir eksiklik yaşamayacağımızı düşünüyorum. Köyler de buna dahil. Bütün kırsalımızdan, şehrimizin merkez noktalarına kadar hazırız. 16 milyon için çalışıyoruz" dedi. Sunumun ardından personelle tanışan İmamoğlu, alanda incelemelerde bulundu.

ELDİVENİ, GÖZLÜĞÜ TAKIP KAYNAK YAPTI

İmamoğlu, Edirnekapı'daki incelemelerini daha sonra Balat'a taşıdı. İmamoğlu, yapımına 2016 yılının Kasım ayında başlanan ancak planlanan sürede tamamlanamayan Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı inşaatında, İBB üst yönetimi ile birlikte incelemelerde bulundu. Balat'tan Feshane istasyonlarına kadar olan yaklaşık 2 kilometrelik yolu, raylar boyunca yürüyen İmamoğlu, yetkililerden bilgi aldı. İşçilerin raylar arası makasta yaptıkları kaynak işlemine denk gelen İmamoğlu, duraklayarak çalışanlardan bilgi aldı. İmamoğlu, eldiven ve gözlük takarak, kaynak işlemini, çalışanların yönlendirmeleriyle gerçekleştirdi. Bu sırada renkli görüntüler oluştu.

İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da raylar üstünde yanıtladı. İmamoğlu'na sorulan sorular ve İBB Başkanı'nın verdiği yanıtlar şöyle oldu:

"HATTI BİRAN ÖNCE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Çalışmalar yeniden başladı. Duran hatlardan biri olarak mı gösteriliyor?

-Duran demeyelim, biraz yavaşlayan hat diyelim. Daha önce planlanmış bir ödenek kısmı vardı. Bu bittiği için yavaşlamıştı; ama firma yine ufak ufak biraz işlerine devam ediyordu. Ek kaynak konusunda çalışıyoruz. Burayı 2020'ye hazır etmek istiyoruz. 2020'de sadece bu hat değil, aynı zamanda Unkapanı geçişini de... Çünkü orada bir tasarım eksikliği vardı, proje eksikliği vardı. Arkadaşlarım onları giderdi. Son durağına kadar hem metro hattıyla birleşen bir aktarım merkezi hem Sirkeci-Eminönü bölümüyle yaya ve raylı sistemle birleşme noktalarının bütün tasarımları sürüyor. Çok hızlandığımız ve çok önemsediğimiz bir hat. Alibeyköy'den Eminönü'ne, Sirkeci'ye çok yoğun bir insan taşıması var. Ama bizim için daha önemlisi, gün boyu turistik bir alandan bahsediyoruz. Bir tarafta Haliç'i izleyebileceği, gezilecek güzel bir hat tasarlanmış. Ama ne yazık ki yavaşlayarak ilerlemiş. Biran önce bitirmek istiyoruz. Burada müthiş destinasyonlar var. Haliç kıyısında müzelerimiz var. Çok güzel yeşil alanlar tasarlıyoruz. Yanı sıra tarihi alanlar var Balat'tan tutun Eyüpsultan'a kadar. Bütünüyle çok verimli hem turistik hem güncel insan taşımacılığına katkı sunan, aynı zamanda Mecidiyeköy-Mahmutbey hattına birleşen bir durağı olan çok verimli bir hat. Onun için 2020'de bu güzel hattı, İstanbullularla buluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz.

2020 derken, ne zaman?

-İyimser konuşursak, yaz sonu. Biraz daha gerçekçi konuşursak, yıl sonu gibi ön görülüyor. Hızlanabiliriz de. Tabi bu finansmanla da ilgili. İçinde bazı teknik hususlar var, arkadaşlarım onlara yoğunlaşıyor. Ama fedakarlıkla burayı bitireceğiz inşallah.

"ALLAH'IN HAKKI ÜÇTÜR"

Daha önce bu hatla ilgili törenlerde Kadir Topbaş'ı görmüştük önce, daha sonra Mevlüt Uysal. Şimdi üçüncü belediye başkanı olarak siz bu hatta incelemeler yapıyorsunuz. Ne kadarlık bir finans gerekiyor? Yüzde olarak bakıldığında ne kadarı kaldı?

-Allah'ın hakkı üçtür biliyorsunuz. Toplam maliyetin aslında yüzde 35'i kenarda duruyor. Bununla ilgili bir finansman daha önce tasarlanmamış. Yaklaşık yüzde 60'ı tasarlanmış ve bir finansman bulunmuştu. O bitince haliyle firma da seçimden önce duraksamış ve geldiğimizde de bazı motivasyonlarla süreci yavaş yavaş ilerletiyo;ama günün sonunu göstermek adına haklı olarak yüklenici, finansman kaynağı talep ediyor. Biz de o konuda, kalan yüzde 35'lik kısmını bitireceğiz. Bu hatta ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü tarihi dokuyu yeterince meşgul etmiş. Meşgul ettiği kadar da ihmal edildiği için de bazı yerler açıkçası suiistimal edilmiş. O suiistimalleri de hızlıca ortadan kaldırıyoruz. Burası dünyanın en güzel noktalarından birisi. Onun için önem derecemiz yüksek.

Finansman, yurt dışı kredisiyle mi sağlanacak?

-Tabi her kaynağı araştırıyoruz. Yurt dışı kaynakları bu dönemde daha uygun görünüyor. Daha verimli görüşmelerimiz var. Hazırda duran bazı kaynaklar var. Ama burada uyum, uygunluk, daha uzun vade, birtakım izinler... Hepsi önemli. Bazı işlerimiz de Meclis gündemine gelecek. Bazı konularda Ankara onayı var. Bütüncül olarak takip ediyoruz şu an.

GÖKSU'YA "TRAFİK", EROĞLU'NA "SU" YANITI

Tevfik Göksu'nun İstanbul'da 6 aydır trafik sorunu oluştu, 25 yıldır yoktu " yorumuna bir yanıtınız olacak mı?

-Herhalde espri yapmak istedi. Ama çimde biraz fazla yürüdü herhalde. Çıplak ayakla becerememiş espriyi. Neyse. Halk anlamıştır ne demek istediğini. Benim ona cevap vermeme gerek yok.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'daki kuraklık açıklamanızdan sonra "Bir haftadır çalışıyorum, planlarım hazır talep edilirse, Cumhurbaşkanı'nın emri ile yardım ederiz" diye bir açıklaması oldu. Sizin bir talebiniz olacak mı?

-Eski İSKİ Genel Müdürü, bakan. Kendilerine tavsiyem, elinde bir imkan ya da fırsat varsa hiç bir emir beklemeksizin bizimle diyalog kurabilir. Biz de kendisini ararız. Bu tür acil ve önemli kamu konuları emir beklemez. Benim birinci tavsiyem bu. İkinci konu da şunu unutturmayalım; bir Melen sorunu var ortada. Bakın bugün şu an itibari ile bitmesi gereken yıldan, kendi anonsu ettikleri yıldan 3 yıl geçmiş durumda. Yani 2016'da bitmesi gereken, Aralık'ın ilk haftası diyeanons ettikleri bitim tarihi 3 yıl geçti. Niye bitmedi? Hala bitme şansı yok, çünkü ilave yatırım var. O yatırım çıkmalı. Ve bunu konuşuyoruz. Melen bitsin yani. Biz, 'Hiçbir şey yapılmad'ı demedik ki. Yapılan işlere çok teşekkür ediyoruz. Elbette yapılacak. 25 sene kolay mı? Çeyrek yüzyıl yönetmişsiniz, yapılacak. Alkışlıyoruz, takdir ediyoruz. Ama Melen bitmedi. Bu Melen'in bitmemesinin sorunları, problemleri çözülecek bir an önce hizmete girecek. Yani bu konuda ne bir geciktirme ne bir mali destek konusunda birtakım sıkıntılar olmamalı. Bir an önce aşılmalı. Hangi hata yapılmışsa da sayın Cumhurbaşkanı bunun hesabını sormalı dedim. Başka bir şey demedim. 3 yıl geçmiş açılacak dedikleri tarihten. Onun dışında, dediğim gibi; bize bilgi sunmak isterse, bence emire falan gerek yok, kamu hizmeti bu, kapımız açık. Biz de kendisini ararız. İSKİ Genel Müdürüm kendilerini arar, elindeki bilgileri sorar. Varsa bize bir katkısı zevkle de kullanırız. Yani bu ülkede üretilen her fikir, her güzel anlayışa bizim kapımız ardına kadar açıktır.

"MELEN BARAJI NİÇİN BİTMEDİ"

İktidar her söyleminde Melen'in devreye girdiğini söylüyor. Melen'den İstanbul'asu sağlandığı söyleniyor. Melen devrede mi değil mi?

-Melen'den su basılıyor, ama bizim bahsettiğimiz konu baraj. Melen'den ne zaman su basılıyor? Şu anda basılıyor. Ama yazın ortasında basılamıyor ya da çok minimuma iniyor. Niçin? O dönemde Melen Irmağı'nın suyunun az olmasından. Melen Barajı niçin yapılıyor? Her daim orada su rezervi oluşması için. 30 yıllık bir proje, herkesin bir emeği var. Yani 80'li yıllarda birisi düşünmüş. Sonra birisi bunun devlet planlamadan kararını çıkarmış vesaire vesaire. Gelmiş deniyor ki; 2016'da bitecek. Ve orada su birikecek, en sıkıntılı anda bile İstanbul'a oradan su basılabilecek, en kurak anda bile. Ama şu anda Melen Irmağı gürül gürül aktığı için evet bize oradan da su geliyor. Istırancalar'dan da su geliyor. Herkesin katkısı var. Yani bunda bir sorun yok. Sorun şu: Melen Barajı niçin bitmedi? Bitirilmesi için ne engeller var, hangi konularda engel var? Ve bunlar nasıl çözülecek? Bu konuda hızlıca bize bilgi aktarılsın. Bu kadar basit.

İncelemelerini tamamlayan İmamoğlu, Cuma namazını Aksaray Valide Sultan Camii'nde kıldı.

2016'DAN BERİ İNŞAAT SÜRÜYOR

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çalışmalar, Kasım 2016'da başladı. 10,1 kilometrelik 14 istasyonlu raylı sistem tamamlandığında, saatte tek yönde 15 bin yolcu taşıyabilecek. Fatih ve Eyüpsultan ilçelerini kapsayan hat, Tarihi Yarımada'nın Haliç kıyısı boyunca devam ederek Eyüpsultan'a, oradan da İBB Alibeyköy Cep Otogarı'na uzanacak.

Tramvay hattında, Türkiye'de ilk kez uygulanan zeminden sürekli enerji besleme sistemi (catenery free) uygulanıyor. "Katener tellerinin" oluşturduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak olan sistem, iki ray arasına yerleştirilen üçüncü bir raydan taramvayın enerji almasına dayanıyor. Bu sayede araç tamamen elektronik bir sistem üzerinden kontrol edilecek. Fatih ve Eyüpsultan ilçe sınırları içinde bulunacak tramvay hattı; Kabataş-Bağcılar Tramvayı ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu'nda, Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı ile Küçükpazar İstasyonu'nda, Eyüpsultan-Piyer Loti Teleferik Hattı ile Eyüpsultan Teleferik İstasyonu'nda, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı ile Alibeyköy Metro İstasyonu'nda, Metrobüs Hattı ile de Ayvansaray İstasyonu'nda entegre olacak. Hat ile Eminönü, Fener, Balat, Ayvansaray ve Eyüp iskelelerinden de deniz ulaşımı ile entegrasyon sağlanacak.