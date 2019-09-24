İstanbul'da deprem| Silivri açıklarındaki deprem İstanbul'u salladı

İstanbul sallandı | Silivri açıklarında deprem
İstanbul güne Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle girdi. Saat 11.00'de meydana gelen denizin 9.8 KM derinliğinde oluştu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları.
Sarsıntı İstanbul sahil kesimleri ile Tekirdağ açıklarına kadar geniş bir alanda hissedildi. Bakırköy, Zeytinburnu, Yeşilköy, Yenibosna, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece depremi yoğun olarak hissetti.
İLK YORUM: TETİKLEYİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda son olan büyük depremlerin öncesinde böyle küçük deprem görülmedi. Bunun tetikleyici bir unsur olduğunu ben düşünmüyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye'nin her an, her yerinde büyük bir deprem olma ihtimali yüksek. Ama bu depreme bakarak, başka bir deprem beklemeyi doğru bulmuyorum" dedi.
GECE BOYUNCA OLMUŞTU
İstanbul'da meydana gelen depremden önce öncüseller meydana geldi. Saat 02,56'da 1,8, 09.21'de 2,5 ve 10.30'da 3,1 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmişti.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Olağan bir deprem. Şu ana kadar bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değil ancak biz İstanbullular olarak deprem gerçeği ile yüzleşmemiz gerekiyor" diye konuştu.
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TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.24 11:00:21 40.8785 28.2090 9.8 -.- 4.7 4.5 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.24 10:48:58 34.2365 26.2845 19.2 -.- 5.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.24 10:30:49 40.8695 28.2128 6.8 -.- 3.1 2.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.24 09:56:52 39.2660 27.7347 0.0 -.- 1.8 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel 2019.09.24 09:21:47 40.8743 28.6902 9.1 -.- 2.5 -.- AVCILAR AÇIKLARI -MARMARA DENİZİ İlksel 2019.09.24 08:09:53 40.6823 35.3113 14.4 -.- 1.8 -.- PINARBASI-MECITOZU (CORUM) İlksel 2019.09.24 06:58:21 35.8455 28.2977 8.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.24 06:35:58 37.1457 28.5597 10.6 -.- 2.8 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.09.24 04:43:44 38.7113 43.5313 3.5 -.- 2.4 -.- KOCKOY-(VAN) İlksel 2019.09.24 04:18:10 41.0662 33.8120 1.2 -.- 2.1 -.- BOSTAN-(KASTAMONU) İlksel 2019.09.24 02:05:30 38.8320 25.8908 10.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.24 01:09:40 40.7070 33.0948 5.0 -.- 2.3 -.- KALFAT-ORTA (CANKIRI) İlksel 2019.09.24 00:05:18 38.9358 44.5802 8.5 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2019.09.23 23:27:55 38.2275 30.7027 5.0 -.- 2.3 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel 2019.09.23 23:12:06 40.4382 36.7952 8.3 -.- 2.3 -.- COKELIKKISLA-(TOKAT) İlksel 2019.09.23 22:25:54 40.0972 24.8078 13.7 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel 2019.09.23 22:18:04 40.5268 26.5373 7.6 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.23 21:48:26 37.7330 42.9632 14.4 -.- 2.1 -.- SARIYAPRAK-PERVARI (SIIRT) İlksel 2019.09.23 21:47:14 40.0768 24.8142 9.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.23 21:05:04 39.3173 25.8488 14.4 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.23 19:00:39 39.3843 25.9263 3.2 -.- 2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.23 16:10:02 40.7068 33.0262 8.8 -.- 2.6 -.- GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) İlksel