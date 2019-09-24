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İstanbul'da deprem| Silivri açıklarındaki deprem İstanbul'u salladı

Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da hissedildi. 

İstanbul'da deprem| Silivri açıklarındaki deprem İstanbul'u salladı

Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da hissedildi. 

24 Eylül 2019 Salı 11:16
İstanbul'da deprem| Silivri açıklarındaki deprem İstanbul'u salladı

İstanbul sallandı | Silivri açıklarında deprem



İstanbul güne Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle girdi. Saat 11.00'de meydana gelen denizin 9.8 KM derinliğinde oluştu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları. 
Sarsıntı İstanbul sahil kesimleri ile Tekirdağ açıklarına kadar geniş bir alanda hissedildi. Bakırköy, Zeytinburnu, Yeşilköy, Yenibosna, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece depremi yoğun olarak hissetti.

İLK YORUM: TETİKLEYİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda son olan büyük depremlerin öncesinde böyle küçük deprem görülmedi. Bunun tetikleyici bir unsur olduğunu ben düşünmüyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye'nin her an, her yerinde büyük bir deprem olma ihtimali yüksek. Ama bu depreme bakarak, başka bir deprem beklemeyi doğru bulmuyorum" dedi.

GECE BOYUNCA OLMUŞTU

İstanbul'da meydana gelen depremden önce öncüseller meydana geldi. Saat 02,56'da 1,8, 09.21'de 2,5 ve  10.30'da 3,1 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmişti.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Olağan bir deprem. Şu ana kadar bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değil ancak biz İstanbullular olarak deprem gerçeği ile yüzleşmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.09.24 11:00:21  40.8785   28.2090        9.8      -.-  4.7  4.5   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.24 10:48:58  34.2365   26.2845       19.2      -.-  5.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2019.09.24 10:30:49  40.8695   28.2128        6.8      -.-  3.1  2.9   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.24 09:56:52  39.2660   27.7347        0.0      -.-  1.8  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           İlksel
2019.09.24 09:21:47  40.8743   28.6902        9.1      -.-  2.5  -.-   AVCILAR AÇIKLARI -MARMARA DENİZİ                  İlksel
2019.09.24 08:09:53  40.6823   35.3113       14.4      -.-  1.8  -.-   PINARBASI-MECITOZU (CORUM)                        İlksel
2019.09.24 06:58:21  35.8455   28.2977        8.2      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.24 06:35:58  37.1457   28.5597       10.6      -.-  2.8  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)                            İlksel
2019.09.24 04:43:44  38.7113   43.5313        3.5      -.-  2.4  -.-   KOCKOY-(VAN)                                      İlksel
2019.09.24 04:18:10  41.0662   33.8120        1.2      -.-  2.1  -.-   BOSTAN-(KASTAMONU)                                İlksel
2019.09.24 02:05:30  38.8320   25.8908       10.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.24 01:09:40  40.7070   33.0948        5.0      -.-  2.3  -.-   KALFAT-ORTA (CANKIRI)                             İlksel
2019.09.24 00:05:18  38.9358   44.5802        8.5      -.-  3.0  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2019.09.23 23:27:55  38.2275   30.7027        5.0      -.-  2.3  -.-   GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)                       İlksel
2019.09.23 23:12:06  40.4382   36.7952        8.3      -.-  2.3  -.-   COKELIKKISLA-(TOKAT)                              İlksel
2019.09.23 22:25:54  40.0972   24.8078       13.7      -.-  3.4  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.23 22:18:04  40.5268   26.5373        7.6      -.-  1.4  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.09.23 21:48:26  37.7330   42.9632       14.4      -.-  2.1  -.-   SARIYAPRAK-PERVARI (SIIRT)                        İlksel
2019.09.23 21:47:14  40.0768   24.8142        9.3      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.23 21:05:04  39.3173   25.8488       14.4      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.09.23 19:00:39  39.3843   25.9263        3.2      -.-  2.1  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2019.09.23 16:10:02  40.7068   33.0262        8.8      -.-  2.6  -.-   GUZELYURT-CERKES (CANKIRI)                        İlksel
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Son Güncelleme: 24.09.2019 11:28
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Son DepremlerDeprem
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