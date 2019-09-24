İstanbul'da deprem| Silivri açıklarındaki deprem İstanbul'u salladı

İstanbul sallandı | Silivri açıklarında deprem





İstanbul güne Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle girdi. Saat 11.00'de meydana gelen denizin 9.8 KM derinliğinde oluştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları.

Sarsıntı İstanbul sahil kesimleri ile Tekirdağ açıklarına kadar geniş bir alanda hissedildi. Bakırköy, Zeytinburnu, Yeşilköy, Yenibosna, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece depremi yoğun olarak hissetti.

İLK YORUM: TETİKLEYİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda son olan büyük depremlerin öncesinde böyle küçük deprem görülmedi. Bunun tetikleyici bir unsur olduğunu ben düşünmüyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye'nin her an, her yerinde büyük bir deprem olma ihtimali yüksek. Ama bu depreme bakarak, başka bir deprem beklemeyi doğru bulmuyorum" dedi.

GECE BOYUNCA OLMUŞTU

İstanbul'da meydana gelen depremden önce öncüseller meydana geldi. Saat 02,56'da 1,8, 09.21'de 2,5 ve 10.30'da 3,1 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmişti.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Olağan bir deprem. Şu ana kadar bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değil ancak biz İstanbullular olarak deprem gerçeği ile yüzleşmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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