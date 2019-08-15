Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
96579
ALTIN
272.716
DOLAR
5.5553
STERLİN
6.7351
EURO
6.1672

Kaz Dağları'nda elektrikli balık katliamı

Nesli yok olma tehlikesi içinde olan Balıkesir Edremit'e özgü kırmızı benekli balıklar, magandaların saldırısına uğradı. 

Kaz Dağları'nda elektrikli balık katliamı

Nesli yok olma tehlikesi içinde olan Balıkesir Edremit'e özgü kırmızı benekli balıklar, magandaların saldırısına uğradı. 

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:51
Kaz Dağları'nda elektrikli balık katliamı

Kaz Dağları'nda elektrikli balık katliamı


Türkiye'nin nadir canlı türleri arasında yer alan ve nesli tükenme tehlikesi yüzünden koruma altına alınan kırmızı benekli balıklar elektrikle katledildi. 
Maganda ruhlu balıkçıların saldırısı sırasında binlerce kırmızı benekli yavru ölüme terk edilirken, büyük olanların toplanarak satıldığı bildiriliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları’nın Koçero Deresi’nde suya elektrik vererek yapılan katliamda, nesli tükenme tehlikesi altında olan çok sayıda kırmızı benekli doğal alabalık öldürüldü. Kaçak avcılık yapanların, büyük balıkları alıp götürdüğü, küçüklerini de derede bıraktığı görüldü


Kazdağları’ndaki Koçero Deresi’nde bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler, nesli tehdit altında bulunan kırmızı benekli doğal alabalıklarının nasıl katledildiğini gözler önüne serdi. Suya akü ile elektrik vererek kırmızı benekli alabalıkların öldürülmesi, büyük balıkların alınıp götürülmesi, küçüklerinin de derede bırakılması dikkat çekti.

DHA'nın haberine göre Zeytinli Çayı'nı oluşturan 3 ana koldan biri olan Koçero Deresi'nde, 2016 yılında da yine balık ölümleri görülmüş, bunun üzerine yapılan incelemede balıkların suya aküyle elektrik verilerek öldürüldüğü belirlenmişti.

TEBLİG NE DİYOR?

4/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ, doğal alabalık türlerinin avcılığını belirliyor. Tebliğ, Kazdağı’ndaki derelerde yetişen kırmızı benekli alabalıklar için 25 santim boy limiti ve kişi başı günlük 3 adet sınırlaması getiriyor. Handeresi’nde tamamen yasak olan kırmızı benekli alabalık avcılığı, diğer alanlarda ise 1 Ekim- 28 Şubat tarihleri dışında belirtilen şartlarda yapılabiliyor. Ancak buna uyan vatandaşlar olduğu gibi, kimyasal maddeler, patlayıcı ve elektrik kullanarak avlanan kişiler de bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Elektrikli Balık AvıKaz DağlarıKoçero DeresiElektrikle Balık AvıBalıkesirEdremitKırmızı BenekliKoçeroZeytinli Çayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcaklar termometreleri coşturdu | 41 dereceyi gördük
Sıcaklar termometreleri coşturdu | 41 dereceyi gördük
Ayder Yaylası'nda salıncak kavgası
Ayder Yaylası'nda salıncak kavgası
İş yerinden cinsel içerikli sitelere girenler yandı
İş yerinden cinsel içerikli sitelere girenler yandı
Obruk sayısı hızla artıyor | Korkutarak çoğalıyor
Obruk sayısı hızla artıyor | Korkutarak çoğalıyor
PKK'yı 'Bir gece ansızın gelebiliriz' korkusu sardı
PKK'yı 'Bir gece ansızın gelebiliriz' korkusu sardı
Sodalı Göl Giresun'u coşturdu | Binlerce kişi akın etti
Sodalı Göl Giresun'u coşturdu | Binlerce kişi akın etti
Ağustos'un ortasında plajı sis bastı, göz gözü görmez oldu
Ağustos'un ortasında plajı sis bastı, göz gözü görmez oldu
Dalga dalga geliyor | Sıcaklar 10 derece daha artacak
Dalga dalga geliyor | Sıcaklar 10 derece daha artacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort