Konya'da doktora silahlı saldırı | Yayın yasağının nedeni belli oldu

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları önleyemeyen yöneticiler, bu tür saldırıların ardından konulan yayın yasağıyla gündeme geliyor. Konya Valisi Vahdettin Özkan, arkadaşları görevi başında şehit edilen Şehir Hastanesi çalışanları tarafından protesto edilince, RTÜK devreye girdi.

Konya Şehir Hastanesi'nde Doktorlar hasta bakmıyor. Sonuna kadar destekçisiyim. pic.twitter.com/zsKkpJs9I9 — CB (@cihatbezirci) July 6, 2022

YASAK BU GÖRÜNTÜLER YÜZÜNDEN Mİ GELDİ?

Konya Valisi Vahdettin Özkan'a katledilen Doktor Ekrem Karakaya hakkında açıklama yaptığı sırada sağlık çalışanları tarafından tepki gösterildi. İş bırakan sağlık çalışanları Vali Özkan'ın konuşmasına izin vermeyerek yuhaladılar. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Örgütlenme Komisyonu Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, "RTÜK tarafından getirilen yayın yasağının nedeni protesto görüntüleridir" dedi.

Konya Şehir Hastanesi’nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’yı başından vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Saldırı sonrası hastaneye giderek açıklamada bulunan Konya Valisi Vahdettin Özkan, iş bırakan sağlık çalışanlarının protestosu ile karşılaştı.

Sağlık emekçileri, Vali Özkan'a konuştuğu sırada yuhalayarak tepki gösterdi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan’ın açıklaması ise şöyle:

"Bütün sağlık çalışanlarımızın, sağlık hizmeti karşısında insanlarımızın müteşekkir olması lazım. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın. Öncelikle saldırıyı nefretle kınıyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum, saldırıyı gerçekleştiren de yine bir hastanemizde çalışan, sağlık hizmetinde çalışan bir görevli. Bunu da nefretle kınıyorum. Saat 14.30 sıralarında Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay, Şehir Hastanesi'nde çalışan uzman doktor Ekrem Karakaya'nın poliklinik odasına gelmiş ve silahlı saldırıda bulunmuştur. Maalesef hekimimiz hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren yaralı güvenlik görevlisi de daha sonra hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hekimimize Allah'tan rahmet, başta yakınları ve mesai arkadaşları ve tüm sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyoruz. Konu adli makamlarımızca çok yönlü olarak soruşturulmaktadır. Bütün teknik ekiplerimiz, savcılarımızın koordinesinde çalışmaktadır."

"RTÜK YASAĞININ NEDENİ VALİ'YE TEPKİ"

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirdi.

AHEF Örgütlenme Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Aile Hekimleri Dernegi Başkanı Hacı yusuf Eryazğan ise RTÜK yasağının gelmesine ilişkin Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Vali ve milletvekili konuşma yapmak için hastane bahçesine geldiği zaman doktorlar tarafından yuhalandı ve konuşturulmak istenmedi. Bu anları tüm medya kanalları çekti. Konya 5. sulh ceza hakimliğine başvurup hızlıca karar alan RTÜK'ün bu görüntülerin yayınlanmaması için yayın yasağı getiridiğini düşünüyoruz."