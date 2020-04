Koronavirüs 21 Nisan Türkiye Raporu | 119 vatandaşımız hayatını kaybetti



Koronavirüs pandemisi can almaya devam ederken, iyileşen vatandaşlarımızın sayısında da hızla artıyor. Türkiye genelinde alınan önlemler olumlu sonuçlar meyvesini veriyor. Koronavirüs'ten nedeniyle şimdiye kadar iyileşenlerin toplam sayısı 15 bine yaklaştı. Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 2.5 milyonu geçti. Toplam can kaybı 171 bin 810 kişiye yükseldi. Gün itibariyle tüm dünyada koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 659 bin, Türkiye'de ise can kaybı toplam 2 bin 559, bugün iyileşenlerin sayısı bin 488 olaak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 95 bin 591'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 2.259 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS TABLOSU- 21 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 119 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2259'a ulaşırken, toplam vaka sayısı 95 bin 591'e yükseldi

ÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 611 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 119 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 95 bin 591, can kaybının 2 bin 259'a ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 39 bin 429 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 119 hasta vefat etti, 1488 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 713 bin 409, toplam vaka sayısı 95 bin 591, toplam vefat sayısı 2 bin 259, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1865, toplam entübe hasta sayısı 1006, toplam iyileşen hasta sayısı 14 bin 918 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." ifadelerini kullandı.



Koronavirüs tarımın önemini ortaya koydu

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen ve Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen online basın toplantılarının ilk konuğu Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi oldu.

Toplantıya 25 ekonomi muhabiri katılırken, gündeme ve sektörlere ilişkin konular ele alındı.

Tarım artı veren tek ihracat kalemimiz

Gerekli adımlar atılacaktır

Korona virüs salgını sürecinde ihracat açısından en güçlü olan sektörün tarım olduğunu aktaran Başkan Eskinazi, “Koronavirüs ile tarımın ne kadar olduğunu sadece bizler değil, diğer ülkeler de anlamış durumda. Hatta bizim ihracatımızda artı veren tek ihracat kalemi tarım ihracatıdır. Bu açıdan gelecekte tarıma daha çok önem vermemiz gerekir” dedi.

Salgın sonrası hükümetlerin tüm politikalarını gözden geçireceğini söyleyen Başkan Jak Eskinazi, “Bizim de tarım politikalarımızın gözden geçirilip tarımda yine ön plana çıkan bir ülke olmamız için gerekli adımlar hızla atılacaktır. Salgında şunu da gördük ki, Türkiye gıda konusunda diğer ülkelere göre çok daha iyi bir konumda. Fakat salgın sürecinde yurtiçinde ihtiyaç duyulan bazı ürünlere karşı ihracata yönelik kısıtlamalar gelebilir” diye konuştu.

En kötülerden biri tekstil

Tekstil ve konfeksiyonun ihracat konusunda şu an için en kötü sektörler arasında yer aldığını da kaydeden Eskinazi, “Nisan’ın 15 günlük sürecinde tekstil sektörü yüzde 70, konfeksiyon sektörü ise yüzde 60 ihracat düşüşü yaşadı. Önümüzdeki süreçte Avrupa’da bazı mağazaların açılmış olması, ayrıca maske ve koruyucu tulumların ihracatının önünün açılması ile sektörün kendini toparlayacağını ve ihracattaki düşüş rakamlarında toparlanma olacağını tahmin etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

İstihdamda kesilmeler olabilir

Önümüzdeki sürece ilişkin görüşlerin de paylaşan Eskinazi şunları söyledi:“İstihdam konusunda özellikle emek yoğun sektörlere baktığımızda, koronavirüs salgını sonrası çalışma şartları farklılaşacağı için bazı işletmelerde eksilmeler olabilir. Ama bu süreçte Türkiye’nin dışa bağlı olduğu bazı ürünleri üretmesi, bunu da kısa sürede başlatması gerektiğini gördük. Özellikle ara mamul malların ithalatında ülkemiz artık daha temkinli olacaktır. Hatta bu tür ürünlerin Türkiye’de üretilmesi sağlanacaktır.”

Fuarlar dijital ortama taşınacak

Jak Eskinazi, “Uluslararası ticarete büyük katkı sağlayan yüksek katma değerli fuar turizminin devamı için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın da geçtiğimiz günlerde belirttiği gibi fuarları, B2B toplantılar ve ticaret heyetlerini dijital ortama taşıyacağız. Online Fuarlar düzenlemek için de çalışıyoruz. İZFAŞ ile bu konularda temas halindeyiz. Hatta bugün yine bu konuda İZFAŞ yetkilileriyle bir toplantımız olacak.” dedi.

Ege bölgesi çok etkilenmeyecek

Koronavirüs sonrası için tarım sektöründe bir sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayan Eskinazi şöyle devam etti:

“Ege ve İzmir’de pamuk fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ekiminde biraz azalmalar olacak. Otomotiv yan sanayi çalışmaya devam ederken, mermer sektöründe de satışlar başladı. Ambalaj sektörü ise 24 saat çalışıyor. Hatta şu anda en önemli sektörlerden biri. Tüm bu noktaları dikkate aldığımızda salgının Ege Bölgesi’ne çok büyük etkisi olmayacaktır.”

Ege’nin ihracatı yüzde 23 azaldı

Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle Türkiye’nin ihracatı Mart ayında yüzde 17’lik düşüşle 13 milyar 426 milyon dolar oldu.

1 Ocak-19 Nisan döneminde ise Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 44 milyar 235 milyon dolara geriledi.

Yılın ilk 4 ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 207 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Türkiye’nin ihracatında 4,1 milyar dolarla Almanya ilk sırada yer aldı.

Almanya’yı 2,6 milyar dolarla İngiltere, 2,3 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 2,2 milyar dolarla İtalya izledi.

Nisan’ın ilk 19 gününde Türkiye’nin ihracatı yüzde 47’lik düşüşle 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken Ege’nin ihracatı ise Nisan’ın ilk 15 gününde yüzde 23 azalarak 410 milyon dolar oldu.

1 Ocak - 15 Nisan döneminde ise 3 milyar 659 milyon dolar ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde 13 milyar 179 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.