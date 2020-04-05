Müzisyenler perişan, ünlü sanatçılar sessiz



Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının neden olduğu kriz en çok gündelik yevmiye ile çalışanlar perişan etti. Bu grup içinde yer alan ses sanatçıları ile set işçileri günlerdir perişan durumda. Müzisyenler yokluk içinde yetkililere sesini duyurmaya çalışırken, yıllardır aynı sahneyi paylaştıkları servet sahibi ve ünlü şarkıcıların sessizliği onları adeta kahrediyor.

Türkiye'yi evlere kilitleyen, ekonomik hayatı adeta felç eden Covid-19 virüsünün neden olduğu salgınla mücadale devam ederken, virüsün neden olduğu ekonomik kriz on binlerce kişiyi açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etti. Yüz binlerce kişinin işinden olduğu ekonomik bunalım yüzünden en çok etkilenen sahne sanatçıları, müzisyenler ile set işçileri, krizin ilk mağdurları oldu. Eğlence sektörünün krizle birlikte Türkiye genelinde ilk kepenk kapatan kuruluşlar olduğunu belirten ünlü sanatçı Balık Ayhan, bu durumdan on binlerce kişinin büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

ÖNCE PLATFORM KURULDU, SIRADA SENDİKA VAR

Balık Ayhan Koronavirüs salgını ile birlikte en büyük zararı eğlence sektörünün içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtulması ve gelecekte benzeri olaylarla karşılaşılması durumunda en az etki ile atlatılması amacıyla müzisyenlerin bir araya geleceğini söyledi.



Müzisyen camiasının perişan durumda olduğunu söyleyen Balık Ayhan, yıllardır ertelenen ve üzerinde durulmayan müzisyen örgütlenmesinin organizasyonunu üstlendiğini söyledi.

Sosyal haklar ve SGK güvencelerinden uzak müzisyen camiasının bu haklardan faydalanması için çalışmalara öncülük ettiğini ve bu bağlamda ‘Sahne ve set emekçileri platformu’ adı altında bir çatı oluşturduklarını bunu da sosyal güvence kapsamından yararlanabilmek için bir yol olarak kullanacaklarını söyleyen Balık Ayhan, ‘Tabi bizlerden çoğu müzisyenin de tek hatası günlük kazanıp, günlük yaşaması, birikim yapmadan yakalanmak kötü oldu’ dedi. Grubun kısa sürede Türkiye genelinde 6 bine yakın üye ile önemli bir yapılanma olduğunu söyleyen Balık Ayhan tüm kesimlerden destek beklediğini ifade etti.







HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK



Orkestrası olan pek çok sanatçının tabi insanlara yardım ettiğini fakat bazı sanatçıların da orkestralarını unuttuğunu söyleyen Balık Ayhan, ‘Bizler artık sahne aldığımız günlerde ve saatlerde sigorta kapsamına girmek istiyoruz, SGK haklarımızdan yararlanmamız gerek, bu çalışmalarımızı bu yönde ilerleteceğiz’ dedi. Çoğu müzisyen arkadaşın bu salgına hazırlıksız yakalandığını söyleyen Balık Ayhan, ‘Müzisyen dünyasında o zamanlar işler pek hareketli olduğu zaman bu bütünleşme isteği gerçekleşemedi, pek kaale alan da olmadı, ama şimdi bunun önemini daha da özümsendiğini görüyoruz, müzisynelerin sosyal güvenceleri bakımından gereken adımları bu işin ustaları ile atacağız’ dedi.

On binlerce sanatkar hayatının en zor dönemini yaşıyor

Covid-19 salgını ile birlikte Türkiye adeta evine kapandı. Sağlık çalışanlarının hayatları pahasına ölümcül virüsle mücadelesi devam ederken, ekonomik krizin ilk dalgası eğlence sektörünü vurdu. Unutulmaz eserleri ile yıllardır Türkiye'nin sesi, soluğu haline gelen on binlerce, müzisyen ve set işçisi hayatlarının en zor günlerini yaşıyor. Hiç bir sosyal güvencesi olmadan gündelikçi olarak çalışan binlerce sanatkâr ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Türk müziğinin ünlü sanatçılarından Balık Ayhan'ın öncülüğünde sosyal medyada örgütlenen 6 bine yakın sahne emekçisi seslerini duyurmaya çalışıyor. Konuyla ilgili görüşünü aldığımız Balık Ayhan Küçükboyacı şunları söyledi;

İLK DARBEYİ BİZ YEDİK

Ünlü sanatçı Ercan Akyol yaşanan krizi böyle anlattı

Her kriz öncelikle eğlence sektörünü vuruyor. Özellikle bu sektörde gündelik yevmiyeli olarak çalışan binlerce sanatçı, set işçisi müzisyen arkadaşımız var. Bunların hiç bir sosyal güvencesi olmadığı gibi düzenli geliri de hiç bir zaman olmaz. Ünlü sanatçıların arkasında yer alan bu arkadaşlarımızın en küçük sağlık sorununda kadro dışı barıkalması, ücretlerini zamanında alamaması, sık sık işletmeciler tarafından haksız yere kapı dışarı edilmesi gibi sorunlar yıllardır çözülemedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin çok sayıda kurumuna bu sıkıntılarımızı zaman zaman dile getirdik, şimdiye kadar fazla sonuç alamadık.

Ancak ülkemizin tamamını etkileyen koronavirüs salgını en çok bizleri mağdur etti. Aylardır sezonun açılmasını bekleyen Türkiye genelinde sayıları 10 binleri bulan arkadaşlarımız hem işsiz kaldı hem de sosyal güvenlikten yoksun bir durumda kendilerine uzatılacak destek elini bekliyor.

ZENGİN SANATÇILARIMIZIN ÇOĞU VEFASIZ

Karantina yüzünden dışarı çıkamayan, çevresinden destek ve yardım alamayan çok sayıda yaşlı müzisyen, sanatkâr set işçisi ve sahne görevlisi ağabeyimiz - ablamız var. Bunlara gönüllü olarak ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak sayı olarak çok fazla. Bizimle yıllarca aynı sahneyi paylaşan çok sayıda ünlü şarkıcı-türkücü böyle günlerde ortadan kayboluyor. Bazıları Türkiye'yi bile terketmiş durumda. Hali akti yerinde olan şarkıcılardan, zor durumda olan saz ustalarına yardım etmesini bekledik ama bu konuda camia çok sayıda cimri ile dolu.

DEVLET VE YEREL YÖNETİMLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ

Hiç bir ek geliri, sosyal güvencesi olmayan arkadaşlarımız için yerel yönetimler başta olmak üzere devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Bu kriz bize dayanışma ruhunu öğretti, önümüzdeki günlerde sendikalaşma sürecini başlatıyoruz. Bizler artık sahne aldığımız günlerde ve saatlerde sigorta kapsamına girmek istiyoruz, SGK haklarımızdan yararlanmamız gerek, bu çalışmalarımızı bu yönde ilerleteceğiz."



