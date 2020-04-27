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Trabzon'da magandalar karantina hastanesini bastı, doktora saldırdı

Canını dişine takarak karantina altında bir aydır koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanları, hastanede maganda hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:58
Trabzon'da magandalar karantina hastanesini bastı, doktora saldırdı


Trabzon'da magandalar karantina hastanesini bastı, doktora saldırdı



Akciğeri alınmış, kalbi iki kez durmuş, yüksek derecede ölüm riski taşırken koronaya yakalanmış hasta yoğun bakımda hayatını kaybetti. Hasta yakınları tüm süreçte defalarca bilgilendirilmesine rağmen, karantina altındaki bölüme elini kolunu sallaya sallaya girerek hastaya takılı oksjine tüpüyle doktor ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Kimliği açıklanmayan magandalar Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde adeta dehşet yaşattı. Serviste tedavi gören koronavirüslü hastaların hayatını da tehlikeye atan Trabzonlu magandalar çevik kuvet ekiplerinin müdahalesiyle durdurdulud. Gözü dönmüş hasta yakını magandalar gözaltına alınırken saldırıdan kurtulan doktor ve hemşireler saldırganlardan davacı oldu. 

Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde akciğer kanseri tedavisi gören koronavirüslü 65 yaşındaki T.A’nın dün hayatını kaybetmesi sonucu hasta yakınları Dr. Esra Ersöz Genç'e oksijen tüpüyle saldırdı. Dr. Genç, yaşadığı dehşet dolu dakikaları sosyal medya hesabından paylaştı. Dr. Genç, paylaşımında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanlığını da etiketledi.


ZOR GÜNLERDE AKILALMAZ SALDIRI

Akıllara durgunluk veren korkunç olay, pandemiyle mücadelede de hayati risk tehdidiyle çalışan, günlerdir evlerine gidemeyen o sağlık çalışanlarından biri olan Dr. Esra Ersöz Genç'e yapıldı.

Akciğer kanseri tedavisi gören bir hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Hastanın bakımı dün sabah saatlerinde Kovid-19 servis nöbetini devralan sağlıkçı Esra Ersöz Genç tarafından üstlenildi. Dr. Esra Ersöz Genç, yaşadığı dehşet öncesini şöyle anlattı:

AKCİĞER KANSERİ HASTA KURTARILAMADI

"Kovid servis nöbeti devraldığımda entübe (solunum cihazına bağlı) olan, kalbi iki defa durmuş, masajla dönmüş akciğer kanseri bir hasta devraldım. Daha sonra yakınlarına hastanın durumu hakkında bilgi verdim. Hastanın kalbi gün içinde bir çok kez durdu, kalbi tansiyon oluşturamıyor, hiçbir uyutucu ilaç almadığı halde kendi kendine soluyamıyordu. Bir taraftaki ciğeri tamamen alındığı için ciğerine tüp takıldı. Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı."

OKSİJEN TÜPÜYLE SALDIRDI

İşte akla ziyan saldırı bu andan sonra yaşandı. Zorla kapalı servise girmeye çalışan hasta yakınları, bu sırada kapıları ve camları kırdılar. Bundan sonra yaşananları ise Doktor Genç şöyle anlatıyor: "Güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık. Elimdeki kesikler bu arada oldu sanırım. Sonra servisin iç kapısını da zorla açarak 5 kişi içeri daldılar.

Bizim tulumlarla, maskelerle girdiğimiz servise ellerini kollarını sallayarak girip, sağa sola tekme atarak, vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum. Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem şahsın göz altı süresinden uzun tuttu. Şimdi bu adam dışarıda. Sağlıkta şiddet yasası çıktı diyorlar. ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağ sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni?"

Öte yandan Trabzon Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Uzun saldırıyı kınayarak, Dr. Genç’e geçmiş olsun dileklerini iletti ve “Trabzon Aile Hekimleri Derneği olarak sonuna kadar yanınızdayız.” dedi.

Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'in, hasta yakınlarınca uğradığı saldırıya tepki gösterdi.

Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'in, hasta yakınlarınca uğradığı saldırıya tepki gösterdi. Yaşananların üzüntücü verici olduğunu belirten Sivri, "Esra arkadaşım dün acilde çalıştığı sırada, hayatını kurtarmak için uğraştığı bir hastası hayatını kaybedince, yakınları tarafından saldırıya uğradı. Hasta yakınlarının başı sağ olsun. Allah sabırlar versin ama yaptıkları hiçbir kitaba sığmıyor. Doktor hanım annelerini kurtarmaya çalıştığı halde, vefat ettikten sonra oksijen tüpüyle hem doktor hanıma hem diğer sağlık çalışanlarına saldırmaya kalkışmışlar" dedi.

'COVİD POLİKLİNİKLİĞİNİ BASTILAR'

Saldırganların covid polikliniği bastıklarını anlatan Sivri, "Bu saldırganlar, covid polikliniğini bastılar. Covid polikliniği karantina altında olan, girilmemesi gereken, belirlenmiş kuralları olan bir yer, burayı bastılar. Serbest bırakıldılar. Şu an bunlar dışarıda geziyorlar. Karantina altında olmaları gerekiyordu. Devlet malına zarar verdin, karantina kurallarını hiçe saydın, meslektaşıma yaptığına söyleyecek kelime bulamıyoruz. O kadar üzüntülüyüz ki onun acısı ayrı, bir de pandemi sürecine uğrattığı sekte var. Doktor arkadaşımız yalnız değildir. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geldi. Bizler arkasındayız. Bu suçluların tutuksuz değil tutuklu yargılanmalarını talep ediyoruz. Eninde sonunda bunlar gereken cezayı alacaklar. Şu an tutuksuz yargılanıyorlar ama bu süreçte hakim karşısına çıkacaklar. Tutuklu yargılanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

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TrabzonKoronavisürsHastaneSaldırı
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