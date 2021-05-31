Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Nermin Yıldırım, Duygu Asena Roman Ödülü’nün sahibi oldu

Kadın hakları, özgürlük ve eşitlik konularındaki kitapları ve fikirleri ile iz bırakan yazar Duygu Asena’nın anısına, 2007 yılından itibaren verilen Duygu Asena Roman Ödülü’nün bu seneki sahibi Ev adlı romanıyla hep kitap yazarı Nermin Yıldırım oldu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:44
Nermin Yıldırım, Duygu Asena Roman Ödülü’nün sahibi oldu

Nermin Yıldırım, Duygu Asena Roman Ödülü’nün sahibi oldu

 

Doğan Kitap tarafından Duygu Asena’nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için her yıl düzenlenen “Duygu Asena–Kadının Hâlâ Adı Yok Roman Ödülü” sonuçlandı. Doğan Hızlan başkanlığında toplanan ve Asuman Kafaoğlu Büke, Filiz Aygündüz, İhsan Yılmaz, Sibel Oral ve Elif Tanrıyar’dan oluşan seçici kurul, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü pandemi sebebiyle online toplandı ve oy birliği ile Nermin Yıldırım’ın Ev adlı eserini ödüle layık gördü.

 

Yıldırım, kadın olmanın her halini ele alan bir yazar 

Jüri, ödül gerekçesinde; “İlk romanı Unutma Beni Apartmanı’ndan itibaren hikâyelerini kişisel ve toplumsal bellek ekseninde kuran Nermin Yıldırım, son romanı Ev’le edebiyattaki duruşunu koruyarak kurgu ve dildeki maharetini bir üst çıtaya taşımıştır. Yarattığı karakteriyle dikkat çeken Ev, roman kahramanın varoluş yolculuğunu tüm okurlar için empati kurabilecekleri bir serüvene dönüştüren başarılı bir roman. Yıldırım, kadın roman kahramanlarına yaptığı yoldaşlıkla onları toplumsal normlara sıkışmış halleriyle işlemenin aksine kahramanları aracılığıyla okura zorlanarak dahi olsa açacağı kapıları, gidecek yolları göstermekten çekinmiyor. Duygu Asena ismiyle yan yana gelmesinden mutluluk duyduğumuz Nermin Yıldırım’a, Türkçe edebiyata verdiği emeği için teşekkür ediyor, edebiyatıyla kadın olmanın her halini ele alarak yürüdüğü bu yolda Duygu Asena Roman Ödülü’nü oybirliği ile verdiğimizi açıklamaktan sevinç duyuyoruz.” cümlelerine yer verdi.

 

Ödülü Mor Çatı Vakfı’na bağışlıyor

Ödülün bu yılki sahibi Nermin Yıldırım ise “Edebiyatı ve kız kardeşliği kendine ev bellemiş biri olarak, bu ödülün benim için manası çok büyük. Kalemimi, hayatını kadın mücadelesinin görünür kılınmasına adamış olan Duygu Asena’nın kıymetli adıyla onurlandıran değerli jüri üyelerine, Doğan Kitap’a ve elbette tüm okurlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu ödülün manevi karşılığını ömrüm boyunca kalbimde taşıyacağım ve ona layık olmaya çalışacağım” dedi. Ödülün maddi karşılığını ise şiddet gören kız kardeşleriyle dayanışmak için –evvelce sevgili Gaye Boralıoğlu’nun da yaptığı gibi– Mor Çatı Vakfı’na bağışlayacağını açıklayan Yıldırım, “Bazen sesler kısılmış, umutlar azalmış, karanlık her yanı sarmış gibi görünebilir. Ama kitaplara, dayanışmaya, tünelin ucundaki o muazzam ışığa ve el ele yürüyerek muhakkak aydınlığa çıkacağımıza canı yürekten inanıyorum. İnanıyorum” diyerek duygularını ifade etti. 

Kitap | Aile Şirketleri ve Profesyonellerin Yeni Pusulası
Kitap | Aile Şirketleri ve Profesyonellerin Yeni Pusulası
Kitap | Hoşgeldin hüzün | Kültleşmiş romandan grafik romana
Kitap | Hoşgeldin hüzün | Kültleşmiş romandan grafik romana
Kimliksiz | Kitap | Alptekin Cevherli'den nefes kesen roman
Kimliksiz | Kitap | Alptekin Cevherli'den nefes kesen roman
Empedokles’in Dostları | Kitap | Uygarlık için çare arayan roman
Empedokles’in Dostları | Kitap | Uygarlık için çare arayan roman
Kitap | Gerçeklik her zaman kurmacayla örülü hâldedir
Kitap | Gerçeklik her zaman kurmacayla örülü hâldedir
Kitap | 100. Yılında İnönü Savaşları raflarda
Kitap | 100. Yılında İnönü Savaşları raflarda
Bir Günahkar Geceden Sonra | Muhaberat-1 Hakikiye | Kitap
Bir Günahkar Geceden Sonra | Muhaberat-1 Hakikiye | Kitap
Turhan Selçuk'un çizgileri genç nesillerle buluşuyor | Kitap
Turhan Selçuk'un çizgileri genç nesillerle buluşuyor | Kitap
Anahtar Kelimeler:
KitapNermin YıldırımEv RomanıDuygu AsenaDuygu Asena Roman ödülü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitap | Aile Şirketleri ve Profesyonellerin Yeni Pusulası
Kitap | Aile Şirketleri ve Profesyonellerin Yeni Pusulası
Dünyaca ünlü yazardan bağımlılıklara son veren kitap
Dünyaca ünlü yazardan bağımlılıklara son veren kitap
En Çok Okunan Dini Kitaplar ve Tavsiyeler
En Çok Okunan Dini Kitaplar ve Tavsiyeler
Kitap | Hoşgeldin hüzün | Kültleşmiş romandan grafik romana
Kitap | Hoşgeldin hüzün | Kültleşmiş romandan grafik romana
Yazar Zihni Kement | Şifreyi çözene bin dolar ödül verdi
Yazar Zihni Kement | Şifreyi çözene bin dolar ödül verdi
Kimliksiz | Kitap | Alptekin Cevherli'den nefes kesen roman
Kimliksiz | Kitap | Alptekin Cevherli'den nefes kesen roman
Empedokles’in Dostları | Kitap | Uygarlık için çare arayan roman
Empedokles’in Dostları | Kitap | Uygarlık için çare arayan roman
Kitap | Gerçeklik her zaman kurmacayla örülü hâldedir
Kitap | Gerçeklik her zaman kurmacayla örülü hâldedir
Ali Polat külliyatı, kütüphanelere gönderiliyor | Kitap
Ali Polat külliyatı, kütüphanelere gönderiliyor | Kitap
Kitap | 100. Yılında İnönü Savaşları raflarda
Kitap | 100. Yılında İnönü Savaşları raflarda

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim