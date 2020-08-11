Türk yazılım sektörü gençlere başarı hikayelerini Aynur Ayaz ile anlatacak



Türk yazılım sektörü gençlere başarı hikayelerini anlatacak



Türkiye'nin teknolojik alanda yakaladığı başarının gizli kahramanları, kamuoyu ile buluşmaya hazırlanıyor, Ünlü sunucu Aynur Ayaz'ın hazırladığı program dizisi sosyal medya üzerinde 6 gün

boyunca devam edecek.

Hemen hemen dünyada ve ülkemizde bilgilendirici yayın programları sosyal medyada yoğun ilgi görüyor ve sosyal medya platformlarından instagram bu konularda en aktif. canlı interaktif yayınları oldukça fazla izlenir durumda.

Buradan hareketle Yasad / Yazılım Sanayicileri Derneğinin özel bir çalışmasıda önümüzdeki günlerde instagramda yer alacak.

Moderatörlüğünü Gazeteci&TV Programcısıgerçekleştirecek.

TV Program Sunucusu Aynur Ayaz, Yasad Yazılım Sanayicileri Derneği işbirliği ile ülkemizde yerli yazılımın gücünü halkımıza sunacak bir sohbet serisi gerçekleştiriyor.



Pandemi sürecinde yazılım kullanımının hayatımızda ne denli vazgeçilmez olduğunu hepimiz derinden yaşadık, bundan sonra da hayatımızı uzaktan sürdürmemizi sağlayacak yazılımlar sürekli hayatımızda olacaklar.

Peki bize sunulan yerli yazılım ürünleri nelerdir, ülkemizde teknoloji ne derece ileri ve nerelerde kullanılıyor?

Çalışma hayatımıza, sağlığımıza, iş yapış tarzlarımıza etkileri nedir ? 6 firma 6 sohbet çok şaşıracaksınız...

17-18-19-20-21-22 Ağustos 2020 tarihlerinde,

aynurayazofficial İnstagram hesabında

6 akşam

Saat:21.00’de Canlı yayın