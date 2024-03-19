Xpoda, kodsuz yazılımı Avrupa’ya öğretecek

Türkiye’nin ilk ve en büyük No Code ve Low Code platform geliştiricisi Xpoda, Avrupa pazarına ilk adımı attı. Küresel büyüme hamlesinin ilk ayağı olarak Amsterdam’da bir ofis açtıklarını duyuran Xpoda CEO'su Şenol Balo, “Bölgenin yenilikçi teknolojisi, güçlü altyapısı ve stratejik konumu ile Xpoda’nın tecrübesini birleştirerek, Avrupa yazılım endüstrisine yeni bir perspektif kazandırmayı hedefliyoruz” dedi. Kodsuz yazılım alanında güçlü eğitim ekosistemini de Avrupa’ya taşımaya hazırlanan Xpoda, bölge üniversiteleri ile de iş birliği yapacak.

Türkiye’nin ilk ve en büyük No Code & Low Code Platform geliştiricisi Xpoda, yurt dışı pazarına açılma stratejisini hayata geçiriyor. İlk adım olarak Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ofis açan firma, Avrupa pazarındaki büyüme atağını önümüzdeki dönem İngiltere ofisi ile sürdürecek.

Xpoda CEO’su Şenol Balo, Amsterdam yatırımının Xpoda için stratejik bir önem taşıdığına dikkat çekerek, bölgenin yenilikçi teknoloji ekosistemi, güçlü altyapısı ve stratejik konumu ile ön plana çıktığını söyledi. Balo ayrıca, Amsterdam’ın Avrupa’nın diğer bölgelerine kolay erişim sağlayan bir merkez olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Yurt dışına açılım stratejimizin temelinde bölgenin ihtiyaçlarını, ekosistemini ve etki alanını hesap ederek en uygun noktada yerel ve bölgesel iş birliği yapabileceğimiz potansiyel iş ortaklarına / distribütörlere ulaşmak yer alıyor. Potansiyel iş ortaklarının adaptasyonunu hızlandırmak için ise, Xpoda’nın Türkiye’deki güçlü iş ortağı ekosisteminin gücünü ve tecrübesini kullanıyoruz.”

“Bir sonraki adım İngiltere ofisini açmak”

Şenol Balo Xpoda olarak, Avrupa teknoloji sektörüne No Code ve Low Code geliştirme platformları ile katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, “Yazılım geliştirme süreçlerini hızlandırarak ve teknik bilgi gerektirmeden uygulama geliştirmeyi mümkün kılarak, şirketlerin dijital dönüşümünü hızlandırıyoruz. Teknolojimiz sayesinde, artan yazılım geliştirici talebine alternatif bir çözüm olarak tercih edilen bir marka olma amacındayız” dedi.

Balo, Xpoda’nın no-code çözümlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmak amacıyla Avrupa pazarında büyümeyi hedeflediklerini, bir sonraki adımın ise İngiltere ofisi olacağını vurguladı.

“Avrupa’da çeşitli üniversitelerle iş birliği yapacağız”

Amsterdam ofisinin distribütörlük operasyonunu yönetecek yerel bir işletme ile birlikte geliştirdikleri konsept üzerine çalışacağı bilgisini veren Xpoda CEO’su Şenol Balo, şunları kaydetti: “Xpoda Türkiye ofisi olarak gösterdiğimiz tüm faaliyetler zamanla Amsterdam ofisinde de distribütörümüz tarafından gerçekleştirilecek. Türkiye üzerinden tüm teknik desteği onlara sağlayacağız.

Eğitimlerimizin çok büyük çoğunluğunu online eğitim platformumuz akademi.xpoda.com’a taşıyoruz. Ay sonu itibariyle İngilizce eğitim sertifika programımız da tamamlanmış olacak. Dolayısıyla önceliğimiz eğitimlerimizin online olarak herkes tarafından erişilebilir hale gelmesi. Üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri devam edecek. ABD’de olduğu gibi Avrupa’da da çeşitli üniversitelerle iletişimde olacağız.”