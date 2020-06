Bina kolonlarını delmişler | Deprem bölgesinde akıllara zarar uygulama



Acısı hâlâ yüreklerde olan 1999'daki depremin merkez üssü olan Kocaeli'de çekilen ortaya çıkan bir görüntü 'pes' dedirtti. İnşaat mühendislerini isyan ettiren olayda, 50 yıllık 4 katlı binanın bodrum katında kolonlar delinerek, su gideri borusu geçirildi. İlçedeki binayı ayaklarına kurşun sıkılmış insana benzeten İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, "Depreme dayanıksız binalara böyle akıl sağlığını zorlayıcı müdahaleler yapılması, taşıyıcı sistemin delinmesi, tahrip edilmesi düşünülemez" dedi. Şikâyette bulunulan binaya kesinlikle girilmemesi uyarısında da bulunulduMarmara depreminde yerle bir olan Kocaeli'nde akıllara zarar uygulama görenleri hayrete düşürdü.

Kolonları keserek bodrum büyütenler, odoları genişletlek için kolon sayısını azaltanların ardından şimdi de, kolonları oyarak içinden su borusu geçirenler ortaya çıktı. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, 50 yıllık 4 katlı binanın bodrum katında kolonların delinerek, su gideri borusunun geçirilmesine tepki göstererek, İzmit Belediyesi'ne şikâyette bulundu.

'AKIL SAĞLIĞINI ZORLAYICI MÜDAHALE'

İzmit'in Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katına dükkan yapılması için müteahhit firma çalışanlarınca yapılan çalışmada, taşıyıcı 3 kolonu delinerek, içinden su giderleri için plastik boru geçirildi. 50 yıllık olan ve tramvay yolu kenarında bulunan binayla ilgili İnşaat Mühendisleri Kocaeli Şubesi, İzmit Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na şikâyette bulundu. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, binanın mühürlenmesi gerektiğini belirterek, binaya girilmemesini tavsiye etti.

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Bulut, kolonları delmenin akıl sağlığını zorlayıcı müdahale olduğunu belirterek, "Bölgemiz zaten deprem açısından çok riskli bir bölge. Yapı stoklarının da yarısından fazlası depreme dayanıksız. Ayrıca depreme dayanıksız olan bu binalara böyle akıl sağlığını zorlayıcı müdahaleler yapılması, taşıyıcı sistemin tahrip edilmesi düşünülemez. Ben bunu şiddetle kınıyorum. Bu binayla ilgili biz de inşaat mühendisleri olarak gerekli yazışmalarımızı yaptık, şikayette bulunduk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve İzmit Belediyesi'ne. Yetkililer de en kısa zamanda gereğini yapacaklardır" dedi.

'AYAKLARA KURŞUN SIKILMIŞ GİBİ'

Binaya kesinlikle girilmemesini tavsiye etmediğini söyleyen Bulut, şunları söyledi: "Bence bu binanın en kısa zamanda mühürlenmesi gerekir. Şu anda bilimsel bir tespit yapılsa büyük ihtimalle depreme dayanıksız çıkacaktır. Bu binaya ben insanların kesinlikle girmemesini tavsiye ediyorum. Yetkililerin de bu binayı mühürlemesi gerektiği kanaatindeyim.

Zaten bu binada hiçbir kolon delinmemiş olsa da zaten bu bina depreme dayanıksız bir binaydı. Bu binanın 3 tane kolonu delindi. İnsana benzetecek olursak ayaklarına kurşun sıkılmış bir insan gibidir şu an. Her an her şey olabilir. İstanbul'da örneklerini gördük belki kendi kendine bile yıkım gerçekleşebilir. Çok küçük boyutta depremler meydana geldiğinde bile ayakta kalmayacaktır."