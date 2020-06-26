Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Bina kolonlarını delmişler | Deprem bölgesinde akıllara zarar uygulama

Marmara depreminde yerle bir olan Kocaeli'nde akıllara zarar uygulama görenleri hayrete düşürdü.

26 Haziran 2020 Cuma 12:01
Bina kolonlarını delmişler | Deprem bölgesinde akıllara zarar uygulama

Bina kolonlarını delmişler | Deprem bölgesinde akıllara zarar uygulama


Acısı hâlâ yüreklerde olan 1999'daki depremin merkez üssü olan Kocaeli'de çekilen ortaya çıkan bir görüntü 'pes' dedirtti. İnşaat mühendislerini isyan ettiren olayda, 50 yıllık 4 katlı binanın bodrum katında kolonlar delinerek, su gideri borusu geçirildi. İlçedeki binayı ayaklarına kurşun sıkılmış insana benzeten İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, "Depreme dayanıksız binalara böyle akıl sağlığını zorlayıcı müdahaleler yapılması, taşıyıcı sistemin delinmesi, tahrip edilmesi düşünülemez" dedi. Şikâyette bulunulan binaya kesinlikle girilmemesi uyarısında da bulunulduMarmara depreminde yerle bir olan Kocaeli'nde akıllara zarar uygulama görenleri hayrete düşürdü. 

Kolonları keserek bodrum büyütenler, odoları genişletlek için kolon sayısını azaltanların ardından şimdi de, kolonları oyarak içinden su borusu geçirenler ortaya çıktı. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, 50 yıllık 4 katlı binanın bodrum katında kolonların delinerek, su gideri borusunun geçirilmesine tepki göstererek, İzmit Belediyesi'ne şikâyette bulundu.

İzmit'in Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katına dükkan yapılması için müteahhit firma çalışanlarınca yapılan çalışmada, taşıyıcı 3 kolonu delinerek, içinden su giderleri için plastik boru geçirildi. 50 yıllık olan ve tramvay yolu kenarında bulunan binayla ilgili İnşaat Mühendisleri Kocaeli Şubesi, İzmit Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na şikâyette bulundu. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, binanın mühürlenmesi gerektiğini belirterek, binaya girilmemesini tavsiye etti.

'AKIL SAĞLIĞINI ZORLAYICI MÜDAHALE'

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Bulut, kolonları delmenin akıl sağlığını zorlayıcı müdahale olduğunu belirterek, "Bölgemiz zaten deprem açısından çok riskli bir bölge. Yapı stoklarının da yarısından fazlası depreme dayanıksız. Ayrıca depreme dayanıksız olan bu binalara böyle akıl sağlığını zorlayıcı müdahaleler yapılması, taşıyıcı sistemin tahrip edilmesi düşünülemez. Ben bunu şiddetle kınıyorum. Bu binayla ilgili biz de inşaat mühendisleri olarak gerekli yazışmalarımızı yaptık, şikayette bulunduk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve İzmit Belediyesi'ne. Yetkililer de en kısa zamanda gereğini yapacaklardır" dedi.

'AYAKLARA KURŞUN SIKILMIŞ GİBİ'

Binaya kesinlikle girilmemesini tavsiye etmediğini söyleyen Bulut, şunları söyledi: "Bence bu binanın en kısa zamanda mühürlenmesi gerekir. Şu anda bilimsel bir tespit yapılsa büyük ihtimalle depreme dayanıksız çıkacaktır. Bu binaya ben insanların kesinlikle girmemesini tavsiye ediyorum. Yetkililerin de bu binayı mühürlemesi gerektiği kanaatindeyim.

Zaten bu binada hiçbir kolon delinmemiş olsa da zaten bu bina depreme dayanıksız bir binaydı. Bu binanın 3 tane kolonu delindi. İnsana benzetecek olursak ayaklarına kurşun sıkılmış bir insan gibidir şu an. Her an her şey olabilir. İstanbul'da örneklerini gördük belki kendi kendine bile yıkım gerçekleşebilir. Çok küçük boyutta depremler meydana geldiğinde bile ayakta kalmayacaktır."

Manisa'da deprem, Ege Bölgesi'ni salladı
Manisa'da deprem, Ege Bölgesi'ni salladı
Bingöl depremi sonrası Kandilli’den uyarı | Artçılar devam edecek
Bingöl depremi sonrası Kandilli’den uyarı | Artçılar devam edecek
Bingöl'de deprem | Karlıova 5.8 ile sallandı
Bingöl'de deprem | Karlıova 5.8 ile sallandı
Malatya'da deprem | Pütürge 5.3 ile sallandı
Malatya'da deprem | Pütürge 5.3 ile sallandı
Göktaşı dünyaya çarpacak mı? 2020 göktaşı uyarısı
Göktaşı dünyaya çarpacak mı? 2020 göktaşı uyarısı
Osmaniye Kadirli'de deprem | Kadirli 4.0 ile sallandı
Osmaniye Kadirli'de deprem | Kadirli 4.0 ile sallandı
Trakya'da korkutan deprem | Bulgaristan 4.7 ile sallandı
Trakya'da korkutan deprem | Bulgaristan 4.7 ile sallandı
Manisa Kırkağaç'ta deprem 4,3
Manisa Kırkağaç'ta deprem 4,3
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asker uğurlama konvoyunda tehlikeli gösteri
Asker uğurlama konvoyunda tehlikeli gösteri
Anneye bebeğe askıda fatura geliyor
Anneye bebeğe askıda fatura geliyor
Eyüpsultan’da dereye düşen at ve yavrusu kurtarıldı
Eyüpsultan’da dereye düşen at ve yavrusu kurtarıldı
Kurban pazarlığında sosyal mesafeye ilginç çözüm
Kurban pazarlığında sosyal mesafeye ilginç çözüm
Adalar Kaymakamlığı da elektrikli araç istemiş
Adalar Kaymakamlığı da elektrikli araç istemiş
Maganda avcıya ağır para cezası | Ne istedin bu kuşlardan
Maganda avcıya ağır para cezası | Ne istedin bu kuşlardan
Sahil yolunda dehşet | Eşini ve çocuklarını itti ama
Sahil yolunda dehşet | Eşini ve çocuklarını itti ama
Tilki Pamuk, iyiliği unutmadı | Hayatını kurtaran aileye geri döndü
Tilki Pamuk, iyiliği unutmadı | Hayatını kurtaran aileye geri döndü
Dünya Albinizm Farkındalık Günü'nde “Beyaz Melekler”e destek olun
Dünya Albinizm Farkındalık Günü'nde “Beyaz Melekler”e destek olun
Dürümlü katliamı sorumlusu öldürüldü
Dürümlü katliamı sorumlusu öldürüldü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim