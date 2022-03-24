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Elektrik faturaları ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı

Siirt Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı apartın elektrikleri borcu yüzünden kesilince çok sayıda genç gece protesto eylemi düzenledi

24 Mart 2022 Perşembe 17:40
Elektrik faturaları ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı

Elektrik faturaları ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı


Siirt'te üniversite öğrencilerinin kaldığı bir apartın elektrikleri, faturaların ödenmemesi nedeniyle kesildi. Öğrenciler duruma tepki gösterdi.

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi çevresinde bulunan özel bir apartta kalan öğrenciler, dün geceyi karanlıkta geçirdi. Öğrencilerin kullandıkları elektriğin ücretlerini apart sahibine verdiği, ancak apart sahibinin faturaları ödememesi nedeniyle elektriklerin kesildiği öğrenildi. Elektriklerin kesilmesiyle karanlıkta kalan öğrenciler, durumu tencere ve tavalara vurarak protesto etti.

Anahtar Kelimeler:
FaturaSiirtApart
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