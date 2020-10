Sürdürülebilir şehir dalında altın ödül İBB'nin

Son dönemde geliştirdiği ve uyguladığı projelerle uluslararası ödüllere layık gösterilen İBB, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu yıl Dünya Akıllı Sürdürülebilir Şehirler Örgütü (We Go) tarafından dördüncüsü düzenlenen yarışmada İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, “Sürdürülebilir Şehir” kategorisinde Altın Ödülü kazandı.

İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı Avrupa Birliği İlişkileri Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte, İBB içinden 6 proje 5 kişilik AB Proje ekibi tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İBB’yi temsilen yarışmaya katıldı.

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, tarafından hazırlanan “Dronelar (İHA) ve Kıyılara Kurulan Kamera Sistemleri ile Gemi Kaynaklı Deniz Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi” projesi ile kapsamında İstanbul kıyılarında belirlenen noktaların 83’üne kamera sistemleri kuruldu. Sistem sayesinde, kıyılarda ve deniz yüzeyinde oluşan kara kaynaklı ve deniz kaynaklı atıklar tespit ediliyor. Ardından mobil temizlik ekipleri anlık olarak kirlilik olan bölgelere yönlendiriliyor. Kullanılan Dronelar (İHA) ve yüksek çözünürlüklü kameralar ile yılda ortalama 45000 geminin geçtiği İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde deniz kirliliğine yönelik denetim artacak.

We GO Hakkında

2010 yılında 50 kurucu üye tarafından kurulan We GO, şehirlerin akıllı sürdürülebilir şehirlere dönüştürülmesine kendini adamış şehir, diğer yerel yönetimler, akıllı teknoloji çözüm sağlayıcıları, ulusal ve bölgesel kurumların uluslararası bir derneğidir. We Go tarafından düzenlenen We Go Awards; kentsel sürdürülebilirlik hedefine ulaşmak için kentlerin bilişim ve iletişim teknolojileri, e-yönetim ve akıllı şehir çözümleri konularındaki başarılarının değerlendirildiği uluslararası bir yarışmadır.