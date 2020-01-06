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Uçurumdan 40 metre aşağı düşen araçta üniversiteli genç kız can verdi

BEÜ Pataloji Bölümü öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın içinde bulunduğu araç 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 20 yaşındaki Taşkara hayatını kaybetti.

06 Ocak 2020 Pazartesi 00:37
Uçurumdan 40 metre aşağı düşen araçta üniversiteli genç kız can verdi

Uçurumdan 40 metre aşağı düşen araçta üniversiteli genç kız can verdi


Bülent Ecevit Üniversitesi Pataloji Bölümü öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın içinde bulunduğu araç 40 metre derinliğindeki uçurumdan yuvarlandı. 3 kişinin yaralandığı feci kazada, 20 yaşındaki Taşkara hayatını kaybetti.

Kar yağışının etkili olduğu Karadeniz'de meydana gelen feci kazada, üniversite öğrencisi genç kız can verdi. Zonguldak'ta karla kaplı yolda kontrolden çıkarak ormanlık alanda uçuruma yuvarlanan otomobilden fırlayan Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Ayşe Kadirye Taşkara (20) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Korkunç kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Ulutan Barajı yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 AC 719 plakalı otomobil, karla kaplı yolda virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, 40 metre yükseklikten ormanlık alana uçtu. Kazada, araçta bulunan Hasancan Açıkgöz (22), Oğuzhan Demirci (23), Emre Yankın (23) ve Ayşe Kadriye Taşkara yaralandı. 

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma yönlendirildi. 

Otomobilin yanına inen ekipler, kaza sırasında araçtan fırladığı anlaşılan Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar Hasancan Açıkgöz, Oğuzhan Demirci ve Emre Yankın ise halata bağlanan sedyeyle yukarı çıkartıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Ayşe Kadriye Taşkara'nın BEÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu Pataloji Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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