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Şehir magandası Esenyurt'ta genç kızın kabusu oldu

Elinde keser, pompalı tüfekle, henüz 16 yaşındaki genç kıza kabus dolu gün yaşatan şehir magandasının kimliği henüz bilinmiyor. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumu iyi..

Şehir magandası Esenyurt'ta genç kızın kabusu oldu

Elinde keser, pompalı tüfekle, henüz 16 yaşındaki genç kıza kabus dolu gün yaşatan şehir magandasının kimliği henüz bilinmiyor. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumu iyi..

24 Mayıs 2019 Cuma 08:02
Şehir magandası Esenyurt'ta genç kızın kabusu oldu

Şehir magandası Esenyurt'ta genç kızın kabusu oldu

Önce üstüne araç sürdü, hızını alamayan şehir magandası keserle saldırdı. Korkudan eve kaçan genç kızın bulunduğu daireye pompalı tüfekle ateş açan saldırgan daha sonra kaşıplara karıştı. Esenyurt’ta komşusunun kızına sinirlendiği ileri sürülen bir adam mahallede 16 yaşındaki Tuğçe B.’nin üstüne önce araba sürdü, sonra keserle yaraladı. Ardından da genç kızın evine doğru pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin dehşet saçtığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı..

Akıllara durgunluk veren olay, İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 2007. Sokakta dün saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, üst kat komşusunun kızı Tuğçe B.’ye şüpheli şahıs bilinmeyen bir sebepten dolayı sinirlendi. Sokakta Tuğçe B.’yi gören şüpheli adam ilk önce aracı kızın üstüne sürdü. Daha sonra elindeki keser sapı ile kızı kafasından yaralayan adam yanındaki getirdiği pompalı tüfekle sokakta ateş etti. Dehşete düşüren olay karşısında mahalleli büyük panik yaşayarak sağa sola kaçıştı.

Saldırgan maganda, iddiaya göre saldrırı sırasında vatandaşlar evlerine saklanırken, şahıs bir süre sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan olayın ardından vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Tuğçe B.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi ararken kızın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay yerinde ise çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. 
 

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Anahtar Kelimeler:
EsenyurtPompalıKeserşehir MagandasıTuğçe B.Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi
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