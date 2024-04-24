Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İBB’nin sosyal tesisinde yemek hesabı şaşkına çevirdi

Restoran, kafe ve lokantalara yönelik hafta sonu boykotları tartışmalarla devam ederken İBB'nin uygut fiyat politikasını görenler hayrete düşürdü.

24 Nisan 2024 Çarşamba 16:17
İBB’nin sosyal tesisinde yemek hesabı şaşkına çevirdi






İBB’nin sosyal tesisinde yemek hesabı şaşkına çevirdi


Bir kase mercimek çorbanın 100 lirayı geçtiği İstanbul'daki orta halli restoranlarda iki kişilik yemek hesabı bin (1.000) teleyi geçerken, İBB'nin işlettiği lüks tesiste 3 kişilik menü için 518 liralık hesap çıkarılması görenleri şaşkına çevirdi

Gündem olan hesabın adresi ise İBB’ye ait Küçük Çamlıca Tesisleri.

İBB’ye ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne gelen 3 kişilik yemeğin hesabı sosyal medyada gündem oldu.

Enflasyonun hızla yükselişi yurttaşı sosyal tesislere itti. 

Kafe ve restoranlarda menü fiyatlarındaki takibin yapılamaması sonucu büyükşehir belediyelerine ait sosyal tesislere rağbet arttı. 

Bir sosyal medya kullanıcısının sosyal tesislerde yedikleri 3 kişilik menünün faturası ise sosyal medyada gündem oldu.

Anahtar Kelimeler:
İBBAdisyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galataport İstanbul’a Avrupa Birliği’nden Ödül!
Galataport İstanbul’a Avrupa Birliği’nden Ödül!
ICCI Fuarı’nda enerji sektörüne yenilenebilir enerji müjdesi
ICCI Fuarı’nda enerji sektörüne yenilenebilir enerji müjdesi
Aksuvital, yeni ürünleri ile Expomed Eurasia 2024 fuarında
Aksuvital, yeni ürünleri ile Expomed Eurasia 2024 fuarında
SAR9 Gen3 | SARSILMAZ’dan yeni mühendislik harikası
SAR9 Gen3 | SARSILMAZ’dan yeni mühendislik harikası
Midas’a 45 milyon dolarlık rekor yatırım!
Midas’a 45 milyon dolarlık rekor yatırım!
Et ve Süt Kurumu ürünlerine zam geldi
Et ve Süt Kurumu ürünlerine zam geldi
Dünya Bankası kredisi, mültecileri işe alanlara gidecek
Dünya Bankası kredisi, mültecileri işe alanlara gidecek
AK Partili başkanlar boş kasa ve borç takarak gitmiş
AK Partili başkanlar boş kasa ve borç takarak gitmiş
İşsizlik rakamları açıklandı | Utanç verici tablo
İşsizlik rakamları açıklandı | Utanç verici tablo
Doğalgaz'da evlere verilen indirim sona eriyor
Doğalgaz'da evlere verilen indirim sona eriyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim