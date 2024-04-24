İBB’nin sosyal tesisinde yemek hesabı şaşkına çevirdi



Bir kase mercimek çorbanın 100 lirayı geçtiği İstanbul'daki orta halli restoranlarda iki kişilik yemek hesabı bin (1.000) teleyi geçerken, İBB'nin işlettiği lüks tesiste 3 kişilik menü için 518 liralık hesap çıkarılması görenleri şaşkına çevirdi

Gündem olan hesabın adresi ise İBB’ye ait Küçük Çamlıca Tesisleri.

İBB’ye ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne gelen 3 kişilik yemeğin hesabı sosyal medyada gündem oldu.

Enflasyonun hızla yükselişi yurttaşı sosyal tesislere itti.

Kafe ve restoranlarda menü fiyatlarındaki takibin yapılamaması sonucu büyükşehir belediyelerine ait sosyal tesislere rağbet arttı.

Bir sosyal medya kullanıcısının sosyal tesislerde yedikleri 3 kişilik menünün faturası ise sosyal medyada gündem oldu.