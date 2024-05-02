Missafir, Müşteri Deneyiminde Zirvede!

expoHIS tarafından hayata geçirilen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, 25-27 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Konferansı kapsamında Hizmet İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği ‘’İhracatı Hızlandıranlar Yarışması 2024 Ödül Törenini’’nde Missafir, "Mükemmel Müşteri ve Kullanıcı Deneyimi" 1.lik ödülünün sahibi oldu.

Hizmet İhracatçıları Birliği ’nin düzenlediği İhracatı Hızlandıranlar 2024 Ödül Töreni’nde teknolojiye yatırım yapan ve en iyi deneyimi sunan markalar ödüllerine kavuştu. Teknoloji sağlayan firmalar için Teknoloji İnovasyonu, Yazılım Mükemmeliyeti, BT Hizmetlerinde Çeviklik, Veri Analitiği ve Yapay Zeka, Güvenlik ve Siber Savunma, Sürdürülebilirlik ve Çevreye Katkı ödül kategorilerinin bulunduğu yarışmada Teknoloji Kullanan Şirketler içinse; Mükemmel Müşteri ve Kullanıcı Deneyimi, Teknoloji İşbirliği ve Uygulama, Dijital Dönüşüm, En İyi Teknoloji Kullanımı, İnovasyon ve Teknolojiye Katkı, Sürdürülebilirlik ve Çevreye Katkı gibi alanlarda toplam 12 marka farklı kategorilerde ödüllendirildi. Missafir, "Mükemmel Müşteri ve Kullanıcı Deneyimi" alanında 1.lik ödülünün sahibi oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi katkılarıyla Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ödül töreninin jürileri arasında; TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Erkan Barut, Arçelik Global CSDO Utku Barış Pazar, TÜBİSAD YK Başkanı Mehmet Ali Tombalak, TEB Girişim Bankacılığı Müdürü Fatih Canan, YASAD Genel Sekreteri Sevilay Özdemir ve Köşe Yazarı Kerem Özdemir yer aldı.

Missafir, tamamen kendi geliştirdiği mülk yönetim sistemi (PMS) yazılımıyla hem mülk sahiplerine, hem de misafirlerine sunduğu uçtan uca eksiksiz hizmetle bu alanda birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirket; ilan ve rezervasyon yönetimi, kanal entegrasyonu, operasyonel hizmetler, misafirlerle ve ev sahipleriyle iletişim ve fiyatlandırma gibi uçtan uca süreçlerin hepsini birden yapabilen ve entegre çalışan yazılımı PMS (Property Management System - Mülk Yönetim Sistemi) ve bunun yanında ev sahipleri için Missafir Owner ve konaklama misafirleri için Missafir Guest uygulamalarıyla farklı bölge ve ülkelerdeki mülklerini ve konaklama rezervasyonlarını sorunsuz bir şekilde yönetirken müşteri memnuniyetinde de yüksek başarı sağlıyor.

Teknoloji sağlayan firmalar için düzenlenen ‘’İhracatı Hızlandıranlar‘’ üstün başarı ödül töreninde konuşan Missafir Kurucu ve CEO Mehmet Yüksel ‘’Missafir olarak en değerli misyonlarımızdan biri kusursuz kullanıcı deneyimi. Bu kusursuz deneyimi sağlayabilmek için tüm süreçlerimizi kendi geliştirdiğimiz teknolojik ürünlerle yönetiyoruz. Bu sayede Türkiye ve Avrupadaki rakiplerimize göre çok daha ölçeklenebilir bir iş modeline sahibiz.’’ dedi. Mükemmel Müşteri ve Kullanıcı Deneyimi ödülüne layık görülmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yüksel, ‘’Missafir olarak, 1500’ün üzerinde daire, villa, rezidans, bungalov ve otel gibi farklı ürünleri, 4 farklı ülkede, 30 şehirde 100’den fazla lokasyonda yüksek müşteri memnuniyeti ile yönettiğimiz için bu ödüle layık görüldük. İhracatı Hızlandıranlar Ödülleri, Türkiye’de teknoloji inovasyonunu teşvik etmek ve yaratıcı çözümleri ödüllendirmek amacıyla düzenleniyor. İnovasyon, Missafir'in DNA'sının bir parçası ve bu yolda büyümeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz.‘’ sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yıl 150 binden fazla misafirin tercihi olan Missafir, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Hırvatistan ve Türkiye olmak üzere 4 ülkede 100’den fazla lokasyonda hizmet veriyor.