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Gensenta’da üst düzey atama

2022 yılından bu yana Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Gensenta’da yeni bir atama gerçekleşti. Kaan Alparslan, Gensenta Mühendislik Direktörü oldu.

02 Mayıs 2024 Perşembe 10:45
Gensenta’da üst düzey atama






Gensenta’da üst düzey atama


 

Uzman kadrosu ve modern tesisleriyle Türkiye'nin en önemli mamul ilaç ve ilaç hammaddesi üreticilerinden Gensenta’nın yeni Mühendislik Direktörü Kaan Alparslan oldu. Alparslan yeni dönemde, Ar-Ge yatırımlarıyla öne çıkan Gensenta’nın dünya standartlarındaki üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve teknolojik yetkinliklerinin artırılmasına liderlik edecek.

Kaan Alparslan, lisans eğitimini 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nde, yüksek lisans eğitimini ise 1991’de aynı üniversitenin Robotik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. İş hayatına 1992’de Japonya’da Okura Yusoki’de Robotik Mühendisi olarak başlayan Alparslan, 1997-2008 yılları arasında da Honda Türkiye’de sırasıyla Mühendislik Şefi ve Tesisler Bakım Müdürü olarak görev aldı. Ardından 2008-2024 yılları arasında Novartis Türkiye’de sırasıyla Kurtköy Mühendislik Müdürü ve Mühendislik Direktörü olarak çalışan Alparslan, Nisan ayı itibarıyla Gensenta bünyesine Mühendislik Direktörü olarak katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Gensenta
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