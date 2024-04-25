İmamoğlu | Kanal İstanbul ihanet projesidir

Avrupa yakasındaki olası su kesintilerinin önüne geçecek ‘İSKİ Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Kademe İnşaatı Temel Atma Töreni’ gerçekleştirildi. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “16 milyon İstanbullunun, Kanal İstanbul gibi bir gündemi yoktur. Bu seçimde de İstanbullu bunu oylamıştır. Buna ret vermiştir. Bu bağlamda İstanbullular, bu şehrin başına Kanal İstanbul belasının açılmasını, altını çizerek ve heceleyerek söylüyorum ki, is-te-mi-yor. Bu kadar net” dedi.



İBB köklü kuruluşu İSKİ gelecekte ve günümüzde kente kesintisiz ve hijyenik su teminin sağlanması amacıyla Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde kapasite artırımına gidecek projenin temelini attı.

2 milyar 348 milyon liraya mal olması ve 3 yılda tamamlanması planlanan tesisin mevcut 720.000 m3/gün kapasitesi, yeni yapılacak içme suyu arıtma tesisiyle 360.000 m3/gün kapasite daha arttırılacak. Böylece Çekmeköy Reşadiye Mahallesi’ndeki tesisin toplam kapasitesi, 1.080.000 m3/güne çıkarılacak.

“İSKİ Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Kademe İnşaatı Temel Atma Töreni”; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekilleri Yunus Emre, Engin Altay, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Temel atma töreninde, İmamoğlu ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, birer konuşma yaptı.



Su konusunun, İstanbul için asla ihmal edilmemesi gereken bir mesele olduğunu vurgulayan İmamoğlu şunları söyledi:

“SON 22 SENENİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ”

"İstanbul gibi bir şehrin su ihtiyacını karşılamak, büyük bir meseledir, zorunluluktur. Aynı zamanda dünyada yaşadığımız iklim krizinin etkilerinin şehrimize olan tesiri büyüdükçe de tabii ki su teminiyle ilgili alacağımız tedbirler, yapacağımız projeler çok daha önem arz etmekte. İstanbul’un tarihi boyunca bir su meselesi olduğunun altını çizmek istiyorum. Şehrimiz, ortasından kocaman bir nehrin aktığı bir şehir değil. Şehrimiz aslında suyun, yağmurun toplanmasıyla bir araya rezerv edilerek, kente sunulmasıyla ihtiyacını karşılama prensiplerine sahip. Şehre su sağlayan barajlardaki doluluk oranının, geçtiğimiz yıl son 22 senenin en düşük seviyelerini gördü.

“GERÇEKLERİ, YOK SAYARAK ÇÖZEMEZSİNİZ”

Tabii bu trend, sadece geçen yıla özgü değil. Bu, bizim her an başımıza gelebilecek bir dönem. Ne yazık ki ülkemiz ve dünyamız, iklim krizinden yüksek seviyede etkileniyor. Ve ne yazık ki, bu konuda hassasiyet göstermeyle ilgili, ülkemiz de sorunlu birtakım işleri yapan ülkelerden bir tanesi. Bunu düzeltmek ve iyileştirmek de hepimizin büyük bir sorumluluğu. Bilime yüzü dönük olmalıyız. Bilime sırtını dönerek, hiçbir sorunu çözemezsiniz.

Gerçekleri de yok sayarak çözemezsiniz. İşte biz, tam da bunun tersi; bilimle, bu işi bilen insanlarla, teknik uygulamanın en üst seviyedeki deneyimini yaşamış kurum ve kuruluşlarla yolculuğumuzu tarifliyoruz. Biz, İstanbul'un su meselesini ciddiye alıyoruz. Bu yönüyle de uzun vadeli perspektifle çalışıyoruz. Çok yoğun proje ve yatırımlarımız, bu yönde 5 yıl boyunca sürdü. Bundan sonra da sürecek.

“İKİ KONU İSTANBUL İÇİN KRİTİKTİR”

İstanbul'un dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken iki konusu var ki, hayatımızı derinden etkileyecek iki konu. Bunlardan bir tanesi, Genel Müdürümüzün de ifade ettiği Melen Barajı'nın akıbetidir. Bir diğeri de ne yazık ki ısrar edilen, seçim dönemlerinde bunu her gün dile getirenlerin, tırnak içinde ‘hafıza kaybı’ yaşadıkları Kanal İstanbul meselesidir. Bu iki konu, İstanbul için kritiktir.

Bu iki konu, İstanbul için asla ihmal edilmemesi gereken, takip edilmesi gereken; birinin derhal yapılmasıyla ilgili yüksek seviyede iş birliğiyle bir masanın kurulması gereken, diğerinin ise asla İstanbul'un kapısından içeri sokulmaması gereken iki proje. İşte bu yönüyle ta 1989’larda Bakanlar Kurulu kararıyla başlayan, İstanbul'un su sorununa kalıcı çözüm bulma konusunda önemli bir adım olarak atılan Melen Barajı sürecinin, son 20 yılda verilen en önemli kararı hızlıca yapılması ve 2010’lu yılların başında temelini atılarak, 2016’da açılışının yapılacağının ilan edilmesi gerekirken Melen Barajı'nın, ne yazık ki biz görevi devraldığımızda, gidip incelediğimizde kritik birtakım proje hataları yapılmış, bitirilmiş olan baraj gövdesinin en üst seviyede çatlaklarla kullanılmaz hale gelmesiyle beraber, bugün itibariyle akıbeti belirsiz duruma evrilmiştir.

“İSTANBUL’A İHANET PROJESİDİR”

Kanal İstanbul projesinin gündemlerinde olmadığını ve asla olmayacağını, açıklamalarla ifade etmişlerdi. Şimdi ben de diyorum ki; İstanbul'un tatlı su kaynaklarına vereceği zarar, coğrafyasını alabora edeceği bir mekanizma, sadece bir çıkar, bir emlakçı projesi, al-sat projesi gibi hareketlendirilen ve oluşturulan bu iş, İstanbul'a ihanet projesidir. Bilim insanları ısrarla dikkat çekiyor ki, İstanbul, bu projeden korunmak zorundadır. 16 milyon İstanbullunun, Kanal İstanbul gibi bir gündemi yoktur. Bu seçimde de İstanbullu bunu oylamıştır. Buna ret vermiştir. Bu bağlamda İstanbullular, bu şehrin başına Kanal İstanbul belasının açılmasını, altını çizerek ve heceleyerek söylüyorum ki, is-te-mi-yor. Bu kadar net. Nokta.

Lütfen bu noktada da İstanbulluların iradesine saygı gösterin. Ve nasıl geri döneriz? Hangi hatalar, eksiklikler yapılmıştır? Bir an önce İstanbul'u bu meseleden, böylesi bir kabustan kurtulmasını hep beraber sağlayalım. Ve milletçe güvenle, önümüze bakalım. İstanbul halkına bu tesisimiz hayırlı olsun. Beni ve ekibimi, Allah, bu millete utandırmasın"