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Para uğruna Türkmen dağı talan ediliyor

Türkiye'nin doğası altın, gümüş, bakır, kurşun madenleri nedeniyle adeta talan ediliyor. Tabiatı korumakla görevli Çevre Bakanlığı ise talana onay veren makam haline geldi

02 Mayıs 2024 Perşembe 09:43
Para uğruna Türkmen dağı talan ediliyor






Para uğruna Türkmen dağı talan ediliyor



Türkiye tarihinde görülmemiş doğal çöküşe. AKP iktidarları döneminde Çevre Bakanlığı'nın verdiği izinle sürükleniyor. 'Ağaç dikmekle' övünen AKP iktidarları dünyanın en güzel dağlarını, uluslararası maden şirketlerine adeta peşkeş çekiliyor. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden Türkmen Dağı açıklaması: 'Üstü altından değerli' 

Cumhuriyet Gazetesi'nden Cemil Ciğerim'in haberine göre, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin çağrısıyla birlikte Türkmen Dağı Çevre Komitesi tarafından önceki gün Balıkesir’de kitlesel basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı Gökçeyazı köylüsü kadınlar okudu.


CVK Madencilik’in çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, “CVK Madencilik’e ait Altın, Bakır Maden Ocağı Kapasite Artışı Hazır Beton Tesisi ve Cevher Zenginleştirme/Atık Depolama Tesisi projelerine verilen ‘ÇED Olumlu’ kararlarının iptali istemiyle açılmış davalar Danıştay nezdinde halen devam etmektedir. Ancak hukuk süreci devam ederken şirket alanda çalışmaya başlamış, alanın etrafına tel çit çekmiş ve bariyer koymuştur. Başta Gökçeyazı, Sarıalan, Çamköy, Sofular, Kiraz, Dallımandıra olmak üzere, bölgedeki en az 16 köyü etkileyecek olan projede hem ÇED raporunda hem de uygulamada bir sürü usulsüzlük olduğu bilinmektedir” denildi.

VALİLİĞE YÜRÜDÜLER

Açıklamanın ardından köylüler valiliğe yürüdü. Vali yardımcısı Mustafa Çek’le yapılan görüşmeye Kazdağı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, Mimarlar Odası temsilcisi, uzman maden mühendisi, avukat ve köylüler katıldı. 100’ün üzerinde bireysel itiraz dilekçesi bizzat valiliğe teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Türkmen DağıKaz Dağları
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