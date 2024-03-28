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Makam arabası ve makam koltuğu istemeyen aday

31 Mart yerel seçimleri neredeyse geldi çattı. Ve siyaset sahnesinde son günlerde adeta kazan kaynarken, ilginç vaatler de gündem oluşturuyor. Bunun bir örneği de Kırklareli'nde yaşanıyor.

28 Mart 2024 Perşembe 05:26
Makam arabası ve makam koltuğu istemeyen aday






Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nde de seçimin nabzı yükseldi. Belediye Başkan adayları son günlerde vaatlerini ve seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Haber: KEMAL KAÇMAZ

Bir tarafta iki dönemdir belediye başkanlığı yapan CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu, diğer tarafta iktidar gücünü kullanmaya çalışan MHP'li Derya Bulut ve diğer tarafta farklı vaatleri ile dikkatleri üzerine çeken Erol Üstündağ ile CHP'den aday gösterilmeyince istifa ederek bağımsız aday olan Serdar Türker.

Hal böyle olunca, belediye başkan adaylarını son güne kadar mercek altına almaya devam eden Araştırmacı Gazeteci Kemal Kaçmaz, bu defa Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan adayı olarak seçime giren Erol ÜSTÜNDAĞ ile neden aday olduğu ve seçimin kaderi üzerine kısa söyleşi de bulundu.

Diğer adayların aksine farklı proje ve vaatleri ile Kırklarelilerin ilgisini çekerek gönlünü kazanan bağımsız aday Erol ÜSTÜNDAĞ, "Bugün kurulu olan partilere baktığımızda hep aynı yüzler ortaya çıkıyor. Ve hepsi koltuk ve makam sevdalısı. Oysa gerçekten halk için hizmet edecek adaylar olmalı. Kendi çıkarını düşünmeyen. Ama maalesef bugün partilerden aday olanlara bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben Kırklareli sevdalısı bir insanım. Çok daha güzel hizmetleri halkım ve şehrim için yapmaya soyundum. İnşallah rabbim kısmet eder de seçilirsem, yepyeni bir Kırklareli yaratacağım. Fakirin fukaranın hep yanında olacağım. Kırklareli Belediyesi Türkiye'nin en borçlu belediyesi durumundadır. İki dönem belediye başkanlığı yapan şahsiyet Kırklareli’ne kayda değer bir çivi dahi çakmadı. Buna rağmen makamı bırakmamak için yeniden aday oldu. Seçim yatırımı olarak üç ay içinde 200 kişiyi belediyeye işçi olarak aldı. Kırklareli halkı herşeyi biliyor ve görüyor. 31 Mart gününü bekliyor. Bütün partilere eşit mesafede duran bir kişi olarak bağımsız aday oldum. Ne makam arabası, ne makam koltuğu istemiyorum. Ben çalışmak için, Kırklareli'ni imrenilecek bir Avrupa şehri yapmak için son gücümle çalışacağım. 1 Nisan sabahı Kırklareli'nde partiler değil, halkın kazanacağını ümit ediyorum. İlimiz ve ülkemiz adına herşeyin hayırlı olmasını diliyorum. "dedi.

Son Güncelleme: 28.03.2024 06:01
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