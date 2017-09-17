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AİHM'den '25 Aralık darbeye teşebbüs' davası sanığına ret

AİHM, "25 Aralık darbeye teşebbüs" davası sanığı Saygılı'nın başvurusunu kabul edilemez bularak reddetti.

AİHM'den '25 Aralık darbeye teşebbüs' davası sanığına ret

AİHM, "25 Aralık darbeye teşebbüs" davası sanığı Saygılı'nın başvurusunu kabul edilemez bularak reddetti.

17 Eylül 2017 Pazar 12:41
AİHM'den '25 Aralık darbeye teşebbüs' davası sanığına ret

ANKARA (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), "25 Aralık darbeye teşebbüs" davası sanıklarından eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın başvurusunu kabul edilemez buldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği" iddiasıyla açılan davanın sanıklarından Saygılı, 4 Eylül 2014'te tutuklanmasını ve basında çıkan hakkındaki haberlerle ilgili savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesini AİHM'e taşıdı.

Saygılı, ayrımcılığa maruz kaldığını, adil yargılanma, şeref ve itibarının korunması, etkili hukuk yoluna başvurma haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü.

"İç hukuk yolları tüketilmedi"

AİHM, şeref ve itibarın korunması hakkının ihlal edildiğine yönelik şikayetlerin, başvuranın hukuk mahkemesinde tazminat davası açmamış olmasından dolayı iç hukuk yollarının tüketilmediğini belirtti.

AİHM, başvurucunun ayrımcılığa maruz kaldığı ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine yönelik şikayetlerinin delillendirilmemesi ve konuyla ilgili herhangi bir belge sunulmaması nedenleriyle açıkça dayanaktan yoksun olduğunu değerlendirdi.

Yargı mercilerince başvuran hakkındaki bilgilerin basına verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine yönelik şikayetleri de değerlendiren AİHM, başvuranın bu konuda herhangi bir belge sunmaması, resmi makamların başvuranın suçlu olduğuna dair resmi bir açıklamasının bulunmaması ve başvuranın bu iddialarını ulusal makamlar nezdinde dile getirmemiş olması nedeniyle iç hukuk yollarının tüketilmediğine hükmetti.

AİHM, başvuruyu kabul edilemez bularak reddetti.

Anahtar Kelimeler:
AİHMDünyaFETÖPDY
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