Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Irak uyruklu öğrenci silahla okul bastı, müdürü katletti

Elinde silahla atıldığı okulu basan Irak uyruklu öğrenci okül müdürü İbrahim Oktugan'a saldırdı. Oktugan hastanaye kaldırıldı. Okul müdürü Oktugan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

07 Mayıs 2024 Salı 15:34
Irak uyruklu öğrenci silahla okul bastı, müdürü katletti






Irak uyruklu öğrenci Eyüpsultan'da silahla okul bastı

İstanbul Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nden atılan Irak uyruklu bir öğrenci adeta dehşet saçtı. Saldırgan okul müdürünü silahla vurdu, müdür İbrahim Oktugan'ın kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.b

Eyüpsultan’da yabancı uyruklu öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.


Akıllara durgunluk veren olay, saat 10.00 sıralarında Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. 

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı. 

Gerçekleşen olayın ardından Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı.

Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdir. 

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan katil zanlısı eski öğrenci yakalanarak gözaltına alındı.Öte yandan, 4 okul öğrencisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son Güncelleme: 07.05.2024 21:45
Anahtar Kelimeler:
Okul BaskınıSilahlı BaskınOkula SilahlaEyüpsultan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu satıcılarına yönelik 52 ilde operasyon
Uyuşturucu satıcılarına yönelik 52 ilde operasyon
Tekirda'da aile içi cinnet | Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
Tekirda'da aile içi cinnet | Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
Düğün konvoyunda arbade, bir kişi araç altında kaldı
Düğün konvoyunda arbade, bir kişi araç altında kaldı
Tekin Kartal Barcelona'da silahlı saldırıda öldü, kışlada anıldı
Tekin Kartal Barcelona'da silahlı saldırıda öldü, kışlada anıldı
Sahte diplomalı TRT Lefkoşa temsilcisi Denktaş düşmanı çıktı
Sahte diplomalı TRT Lefkoşa temsilcisi Denktaş düşmanı çıktı
Mardin’ de Tüketilen Kaçak Elektrik 4.8 Milyon Kişiye Yeter
Mardin’ de Tüketilen Kaçak Elektrik 4.8 Milyon Kişiye Yeter
4 yaşındaki çocuğa taciz | Suriyeli aile mahalleden kovuldu
4 yaşındaki çocuğa taciz | Suriyeli aile mahalleden kovuldu
14 doktor sağlıkçılarla örgütlenmiş, devleti dolandırmış
14 doktor sağlıkçılarla örgütlenmiş, devleti dolandırmış
Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gelen gence kamyon çarptı
Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gelen gence kamyon çarptı
Sinan Ateş suikastinde katili kaçıran kuryeden fotoğraflı mesaj
Sinan Ateş suikastinde katili kaçıran kuryeden fotoğraflı mesaj
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim