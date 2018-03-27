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Baharda karla kaplı yolu açmaya çalışıyorlar

Ardahan'da, kışın kapatılan ve halen bazı bölümlerindeki kar kalınlığı 6 metreyi bulan Ardahan-Ardanuç yolunun ulaşıma açılması için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Baharda karla kaplı yolu açmaya çalışıyorlar

Ardahan'da, kışın kapatılan ve halen bazı bölümlerindeki kar kalınlığı 6 metreyi bulan Ardahan-Ardanuç yolunun ulaşıma açılması için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

27 Mart 2018 Salı 15:01
Baharda karla kaplı yolu açmaya çalışıyorlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kışın kar dolayısıyla kapatılan Ardahan-Ardanuç karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, kış mevsiminde kar yağışı ve trafik yoğunluğunun olmaması sebebiyle ulaşıma kapalı tutulan Ardahan-Ardanuç karayolunu ulaşıma açmak için Bağdeşen köyünün 2 bin 580 rakımlı Bilbilan yaylası mevkisine gitti.

Greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 5 ekip, yolu ulaşıma açmak için söz konusu mevkideki karla mücadele çalışmalarına başladı.

Kar kalınlığı, bahar olmasına rağmen bazı bölümlerinde yer yer yaklaşık 6 metreye ulaşan yoldaki ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yaklaşık 9 kilometrelik bölümü karla kaplı olan yolun 4 günlük çalışmayla açılması planlanıyor.

Muhabir: Günay Nuh

Anahtar Kelimeler:
ArdahanArdahan-Ardanuç KarayoluKarla MücadeleTürkiye
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