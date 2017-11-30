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Hollanda'da eski Hırvat Generalin ölümüyle ilgili açıklama

Savaş suçlusu eski Hırvat General Praljak'ın duruşma sırasında içtiği sıvının şişesinde öldürücü kimyasal madde izine rastlandı.

Hollanda'da eski Hırvat Generalin ölümüyle ilgili açıklama

Savaş suçlusu eski Hırvat General Praljak'ın duruşma sırasında içtiği sıvının şişesinde öldürücü kimyasal madde izine rastlandı.

30 Kasım 2017 Perşembe 19:06
Hollanda'da eski Hırvat Generalin ölümüyle ilgili açıklama

LAHEY (AA) - Hollanda Savcılığı (OM), savaş suçlusu eski Hırvat General Slobodan Praljak'ın dün mahkemede, zehir olduğu iddia edilen sıvıyı içtiği şişenin içinde öldürücü kimyasal madde artıkları bulunduğunu bildirdi.

OM Basın Sözcüsü Vincent Veenman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) dün görülen temyiz duruşmasında Praljak'ın içtiği zehir olduğu iddia edilen sıvının bulunduğu şişenin içinde, öldürücü kimyasal madde artıkları tespit edildiğini söyledi.

Maddenin içeriği hakkında henüz kesin bir bilgi olmadığını ifade eden Veenman, araştırmanın devam ettiğini aktardı.

Veenman ayrıca, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığına bağlı olan bir kurum tarafından en kısa zamanda Praljak'a otopsi yapılacağını kaydetti.

Praljak'ın ölümüyle ilgili toksikolojik araştırma yapılacağı da ifade edildi.

Dün görülen temyiz duruşmasında zehir olduğu iddia edilen bir sıvı içerek hastaneye kaldırılan savaş suçlusu eski Hırvat General Praljak'ın öldüğü açıklanmıştı.

Muhabir: Abdullah Aşıran

Anahtar Kelimeler:
DünyaHırvat GeneralHollandaİntihar
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