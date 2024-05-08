Faber-Castell resim yarışması ile çocuklar hayal gücünü renklendiriyor

Kalem ve yazım gereçleri alanında bir dünya markası olan Faber-Castell, hayal gücünü destekleyen vizyonu ile hayallerini şekillendirmek isteyen herkesin yanında olmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda ‘Senin Gücün Hayal Gücün’ mottosu ile düzenlenen resim yarışmasında çocuklar, hayallerini renklendirme imkanı buluyor.

Türkiye’nin güvenilir kırtasiye markası Faber-Castell, 250 yılı aşkın süredir gelenekle yenilikçiliği başarıyla birleştiren dünya markası olmayı sürdürüyor. Çocukların içerisindeki yaratıcı potansiyeli çıkarmayı önemseyen marka ‘Senin Gücün Hayal Gücün’ mottosu ile düzenlediği resim yarışmasında üç farklı yaş grubuna hayallerini şekillendirmek için dört farklı tema seçeneği sunuyor. 3-6, 7-9 ve 10-12 yaş gruplarındaki çocuklar; Su Altı Dünyası, Büyülü Orman, Zaman Yolculuğu ve Uzay Macerası konularında en sevdiği temayı seçerek resimlerini yapıyorlar.

Adel/Faber-Castell Pazarlama Direktörü Murat Büyükkucak, Prof. Dr. Belma Tuğrul, pedagog Özge Selçuk Bozkurt, çocuk kitapları yazarı Defne Ongun Müminoğlu ve Yaratıcı Çocuk Festivali Kurucusu Derya Topçu’nun jüri olduğu yarışmanın sonunda dereceye giren çocukları sürpriz hediyeler bekliyor.

İlk 120 kişiye Faber-Castell Boyama Seti , 4-6 yaş grubu kazananlarına sırasıyla 1.’ye Akülü Araba, 2.’ye BTWIN 100 Inuit 16 Jant 4-6 Yaş Çocuk Bisikleti, 3.’ye Chillafish Scotti 3 Tekerlekli Scooter ve Kask Seti , 7-9 yaş grubu kazananlarına sırasıyla 1.ye Nintende Switch 64 Gb Konsol Oled Model, 2.’ye Salcano Ng 650 20 Md Bisiklet, 3.’ye Segway Ninebot Zıng C10 Elektrikli Scooter, 10-12 yaş grubuna sırasıyla 1.’ye Sony Playstation 5 Slim Digital Edition, 2.’ye RIVERSIDE 100 24 Jant V Fren Beyaz Çocuk Bisikleti, 3.’ye CityMate Elektrikli Kaykay Hoverboard 6.5 Inch hediye edilecek.