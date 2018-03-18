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Mehmetçik'in ardından AFAD, Cinderesi'ne ulaştı

Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Der Ballout, Mahmudiye ve Hacılar köylerinde sıcak yemek ve kumanya dağıtımı yapıldı.

Mehmetçik'in ardından AFAD, Cinderesi'ne ulaştı

Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Der Ballout, Mahmudiye ve Hacılar köylerinde sıcak yemek ve kumanya dağıtımı yapıldı.

18 Mart 2018 Pazar 23:49
Mehmetçik'in ardından AFAD, Cinderesi'ne ulaştı

Mehmetçik'in ardından AFAD, Cinderesi'ne ulaştı

AFRİN (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, terörden arındırılan Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Der Ballout, Mahmudiye ve Hacılar köylerinde sıcak yemek ve kumanya dağıttı.

AFAD Hatay İl Müdürü Ömer Akbaş, yardım dağıtımıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında AFAD olarak tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Afrin şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçmesiyle geri dönüş yapan siviller olduğunu ve bu kişiler için sıcak yemek ile kumanya hazırladıklarını ifade eden Akbaş, bunları halka dağıttıklarını kaydetti.

Aile başına gıda kolisi, kişi başına kumanya dağıtımı yaptıklarını aktaran Akbaş, çocuklara da oyuncaklar hediye ettiklerini söyledi.

"Terör örgütü çocuklarımı silah zoruyla kaçırdı"

Öte yandan yaşadığı köyün terörden temizlenmesiyle evine dönen Şemse Salah, terör örgütü YPG/PKK'nın halka uyguladığı zulmü anlattı.

Örgütün çocuklarını silah zoruyla alıp götürdüğünü ifade eden Salah, aynı şekilde mallarının da elinden alındığını belirtti.

Üzerindeki elbiseden başka hiçbir şeyinin kalmadığını vurgulayan Salah, Türk askerinin Afrin'e gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Son Güncelleme: 18.03.2018 21:00
Anahtar Kelimeler:
MahmudiyeHacılarDer BalloutAfrinAFAD
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