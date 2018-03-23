'Pakistan ve Türkiye gerçek anlamda iki kadim dosttur'

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye-Pakistan ilişkileri hakkında, "Pakistan ve Türkiye gerçek anlamda, herhangi bir şartla sınırlandırılmaksızın iki kadim dosttur. Pakistan halkı Türk halkının diğer yarısı, Türk halkı da Pakistan halkının diğer yarısıdır." dedi.

Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin ev sahipliğinde bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Canikli ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanı sıra başkentteki misyon şefleri ve askeri ataşeler katıldı.

Milli Savunma Bakanı Canikli, burada yaptığı konuşmada, Türk milleti ve hükümeti adına Pakistan'ın bu onurlu gününü kutladığını belirterek, "Pakistan ve Türkiye gerçek anlamda, herhangi bir şartla sınırlandırılmaksızın iki kadim dosttur. Pakistan halkı Türk halkının diğer yarısı, Türk halkı da Pakistan halkının diğer yarısıdır." ifadelerini kullandı.

Türk halkının, Pakistan'ın en zor günlerde bile yanlarında olacağına inandığını vurgulayan Canikli, "15 Temmuz hain FETÖ'nün darbe teşebbüsünden sonra Pakistan devleti ve milletinin verdiği destek unutulmaz, takdire şayan desteklerdendir." değerlendirmesinde bulundu.

Nurettin Canikli, iki ülkenin de coğrafyalarında ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, Pakistan ile Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında çok önemli ve stratejik projeleri yürütmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Büyükelçi Gazi de 78 yıl önce, alt kıtadaki Müslümanların ayrı bir vatan olma fikrini resmi olarak kabul ettiğini belirterek, "14 Ağustos 1947'de Pakistan özgür bir devlet olarak, gurur verici bir şekilde ortaya çıktı." diye konuştu.

Gazi, Türkiye-Pakistan ilişkileri hakkında şunları söyledi:

"Pakistan-Türkiye kardeşliği devletlerarası ilişkilerle paralel değil. Bu öyle kalpten kalbe ilişki ki zaman içinde sınırları ve coğrafyaları aştı. İki ülke her zaman birbirinin yanında durmaya ve desteklemeye devam edecektir."

İslamabad'daki milli gün kutlamalarına katılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin T-129 ATAK helikopterleri için Türkiye'ye teşekkür eden Muhammed Sirus Seccad Gazi, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırılmasından dolayı da şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Oya Akgönenç'e, Pakistan-Türkiye ilişkilerine verdiği hizmetlerden dolayı Pakistan'ın prestijli ödülü olan "Tamgha-e-Imtiaz" nişanı sunuldu.

Muhabir: Ercan Canbolat