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Suriyelilerden Arakanlı Müslümanlara yardım

Gaziantep'te yaşayan Suriyelilerce kurulan Belkıs Kadın Derneği tarafından Arakanlı Müslümanlar için toplanan yardımlar, İYİLİKDER yetkililerine teslim edildi.

Suriyelilerden Arakanlı Müslümanlara yardım

Gaziantep'te yaşayan Suriyelilerce kurulan Belkıs Kadın Derneği tarafından Arakanlı Müslümanlar için toplanan yardımlar, İYİLİKDER yetkililerine teslim edildi.

24 Kasım 2017 Cuma 17:54
Suriyelilerden Arakanlı Müslümanlara yardım

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yaşayan Suriyelilerce kurulan Belkıs Kadın Derneği tarafından Arakanlı Müslümanlar için yardım toplandı.

Arakan'da kış şartlarında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahiplerine Türk yardım kuruluşlarının desteği devam ediyor.

Bu kapsamda, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) de çadır, gıda, battaniye gibi insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdı.

İYİLİKDER Genel Başkanı İbrahim Bahar ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 15 kişilik heyetin de bölgedeki çalışmaları incelemek üzere Bangladeş’e gideceğini öğrenen Suriyelilerden de anlamlı bir destek geldi.

Belkıs Kadın Derneği Başkanı Nadya Cuma, kentte yaşayan Suriyeli kadınlardan Arakanlılar için topladıkları bin 250 lirayı, İYİLİKDER Gaziantep Şubesi'ni ziyaret ederek, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Kaçmazer'e teslim etti.

Cuma, ziyarette, İslam coğrafyasının bir ve bütün olması gerektiğini vurgulayarak, "Bizler savaşın, yoksulluğun, çaresizliğin ne anlama geldiğini biliyoruz. Mazlumun kimliğine, ırkına, dinine bakılmaz. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince mazlumlara destek olma çabamız devam edecek." dedi.

Kaçmazer de böylesine anlamlı bir desteğin gelmesinin kendilerini duygulandırdığını kaydetti.

Türkiye'nin mazlumların umudu olduğunu belirten Kaçmazer, "Suriyeli kardeşlerimiz yıllardır benzer acıları yakından hissetti. Şimdi onların böyle bir destekte bulunması, kilometrelerce uzakta yaşanan haksızlıklara karşı böyle bir duyarlılık göstermesi umutlarımızı yeşertti. Bizleri yarınlara dair umutlandırdıkları için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Abdullah Başyiğit

Anahtar Kelimeler:
ArakanArakanlı MüslümanlarTürkiye
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