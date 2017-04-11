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11 Nisan 2017 Salı 16:50

Elektronik sigarada sizi bekleyen tehlike

Elektronik sigaraların sigarayı bıraktırmanın aksine sigara bağımlılığını daha da arttırdığı söylendi.

Elektronik sigarada sizi bekleyen tehlike
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Elektronik sigarada sizi bekleyen tehlike
   Elektronik sigaraların sigarayı bıraktırmanın aksine sigara bağımlılığını daha da arttırdığı söylendi.Türkiye’de satılması yasak olan elektronik sigaranın ve nikotin kapsüllerinin internetten temin edildiğini söyleyen Türk Toraks Derneği Tütün Çalışma Grubu Başkanı Uzm. Dr. Çağla Uyanusta, nikotin kapsüllerinin sahtesinin üretildiğini belirterek “Yurt dışından getirilen nikotin kapsülleri pahalı olduğu için gliserin, aroma ve bağımlılık yapıcı maddeler eklenerek sahtesi üretiliyor. Son dönemlerde çok sayıda kişi, sigaradan kurtulmak için içtikleri elektronik sigaraya bağımlı olduğu şikâyetiyle bizlere başvuruyor” dedi.
   Türk Toraks Derneği’nin düzenlediği 20. Yıllık Kongre kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Dr. Uyanusta, elektronik sigaranın masum bir araç olarak gösterilmesinin son derece yanlış olduğunu savunarak “Aslında elektronik sigara tütün endüstrisinin sigarayı unutturmama yöntemi. ABD’de elektronik sigara kullanıcılarının yarısından fazlası bu cihazı sigarayla birlikte kullanıyor. Böylece daha az sigara içtiğini düşünüyor. Ancak elektronik sigaranın asıl amacının kapalı alan yasaklarını ihlal etmek, sigarayı unutturmamak, gençleri hedeflemek, yeni pazarlar oluşturmak ve en önemlisi bırakmış olanlara tekrar hatırlatmak gibi görünüyor” dedi.  
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Anahtar Kelimeler
Elektronik Sigara
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