Göz Sağlığına İyi Gelen Besinler!



Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay konu hakkında bilgiler verdi.

Havuç ve Diğer Turuncu Sebzeler: Havuç, beta-karoten bakımından zengindir, bu da vücut tarafından A vitamini olarak kullanılır. A vitamini, göz sağlığı için önemlidir ve gece görüşünü destekler.

Ispanak ve Diğer Yeşil Yapraklı Sebzeler: Ispanak, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar, retinayı güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltır.

Yumurta: Yumurta sarısı, lutein ve zeaksantin gibi göz sağlığına faydalı antioksidanları içerir.

Balık: Omega-3 yağ asitleri, balık gibi yağlı balıklarda bulunur. Bu yağ asitleri, göz sağlığını destekleyebilir ve kuru gözleri önler.

Fındık ve Tohumlar: Fındık, badem, chia tohumu ve keten tohumu gibi gıdalar, göz sağlığı için önemli olan E vitamini ve omega-3 yağ asitleri içerir.

Portakal ve Diğer C Vitamini Kaynakları: Portakal, çilek, kivi gibi C vitamini içeren meyveler ve sebzeler, gözlerdeki bağ dokusunu güçlendirebilir ve katarakt oluşumunu önler.

Brokoli ve Karnabahar: Bu cruciferous sebzeler, içerdikleri lutein ve zeaksantin sayesinde göz sağlığına katkıda bulunur.

Balık Yağı: Omega-3 yağ asitlerini içeren balık yağı takviyeleri, göz kuruluğunu azaltabilir ve genel göz sağlığını destekler.

Kırmızı Biber: C vitamini bakımından zengin olan kırmızı biber, göz sağlığına faydalı bir besindir.

Yaban Mersini: Yaban mersini ve diğer mor renkli meyveler, göz sağlığını destekleyen antosiyanin adı verilen bir antioksidan içerir.

Dengeli bir beslenme, genel vücut sağlığınızın yanı sıra göz sağlığınızı da olumlu yönde etkiler.