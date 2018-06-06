

Petlas'tan çevreci yeşil lastik

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası Petlas, dünyaya ve topluma duyarlılığını ürünlerine de yansıtıyor. Petlas'ın yüzde yüz yerli Ar-Ge gücüyle geliştirdiği ProGreen PT525 lastikler, düşük dönme direnci değeriyle yakıt tasarrufu sağlıyor, karbon salınımını düşürüyor.

İstanbul, 6 Haziran 2018, Türkiye'nin lastiği Petlas, büyük ölçüde tamamlanan ve kapasite artırımının yanı sıra, Ar-Ge, teknoloji ve hammadde alanlarını da kapsayan 200 milyon dolarlık yatırım planlarıyla, sektörde ve Türk sanayiindeki öncülüğünü sürdürüyor.

ProGreen PT525'in doğayla dost, daha kısa sürede eriyip yok olan özel sırt karışımı, dönme direncini azaltıyor. Optimize edilmiş desen tasarımı ve üstün teknolojili bileşenleri ile ProGreen PT525, yakıt tasarrufu ile karbon salınımını azaltma önceliğiyle üretildi. Bunu sağlarken güvenlikten ve performanstan da ödün vermeyen ProGreen PT525 üstün yol tutuş ve viraj performansı sunuyor.

Geliştirme aşamasından üretimine kadar, dünya standartlarına duyarlı üretim anlayışıyla faaliyet gösterdiklerini vurgulayan, "Petlas teknolojisi, yerli mühendislik bilgisi ve iş gücü emeğiyle üretilen, yüzde 100 Türk ürünü Petlas ProGreen PT525, Ar-Ge gücümüz kadar, doğaya, Dünya'ya ve topluma karşı duyarlılığımızı da yansıtıyor" şeklinde konuştu.

Yakıt Fiyatı Artsa da ProGreen Yanınızda

Petlas'ın düşük yuvarlanma direncine sahip ProGreen lastikleri akaryakıt tasarrufu yapılmasına ek olarak taşıtların CO2 salınımlarında azalma sağlanmasına yardımcı oluyor. ProGreen lastik yanakları üzerindeki P-ECO işareti, lastiklerin enerji verimliği ve yakıt tasarrufu ile çevreye olan duyarlılığını gösteriyor.

Sürüş Güvenliği ve Konforundan Ödün Vermeyen, Çevreye Duyarlı Teknoloji



ProGreen PT525'in, Petlas tarafından geliştirilen FST silika teknolojisinin uygulandığı sırt bloğu ve profil tasarımı ile mükemmel yol tutuş, düşük yuvarlanma direnci ve yakıt tasarrufunu bir arada sağladığını söyleyen Yahya Ertem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aracınız, hareketini sürdürürken, beş güce karşı koyar ve bunlardan biri yuvarlanma direncidir. ProGreen PT525'in yakıt tüketimini azaltabiliyor olması, özel sırt karışımı sayesinde dönerken meydana gelen yuvarlanma direncinin ve bundan doğan ısının azaltılması sayesinde gerçekleşir. Buna ek olarak, enerji tasarrufu için özel olarak tasarlanmış iç ve dış blok ile kanal yapısı viraj alırken lastiklerde optimum bükülme sağlar. Böylece tekerleklerin dönmesinin neden olduğu ekstra güç kaybı ortadan kaldırılmış olur. Bu da hem yakıt ve karbon salınımı tasarrufuna, hem de sürüş güvenliği ve konforuna olumlu etki eder."

Uzun Ömürlü ve Dayanıklı



Petlas ProGreen lastiklerin sahip olduğu düşük yuvarlanma direnci, sıra dışı az aşınma performansı ve yol tutuş seviyeleri, aynı zamanda uzun ömürlü kullanım avantajını da beraberinde getiriyor. Düşük yakıt tüketimli yeşil lastik Petlas ProGreen, maksimumum sürüş güvenliği ve konforu sunarken, daha az yakıt tüketilmesini, havaya daha az karbon salınmasını ve lastik kullanım ömründen tasarrufu birlikte sunuyor.