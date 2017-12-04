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Yılbaşı için tatil planları başladı

- BiletBayisi.com 2017 verilerine göre, bir önceki aya göre Aralık ayı iç hat yolcu sayısı yüzde 8, dış hat yolcu sayısı yüzde 6,5 arttı

Yılbaşı için tatil planları başladı

- BiletBayisi.com 2017 verilerine göre, bir önceki aya göre Aralık ayı iç hat yolcu sayısı yüzde 8, dış hat yolcu sayısı yüzde 6,5 arttı

04 Aralık 2017 Pazartesi 14:16
Yılbaşı için tatil planları başladı

İSTANBUL (AA) - BiletBayisi.com 2017 verilerine göre, bir önceki aya göre Aralık ayı iç hat yolcu sayısında yüzde 8’lik, dış hat yolcu sayısında yüzde 6,5'lik artış yaşandı.

BiletBayisi.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşının da etkisiyle Aralık ayı iç hat yolcu sayısı bir önceki aya göre yüzde 8, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 6,5 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BiletBayisi.com Seyahat Analisti Ayşe Yaman, bu yılbaşında da uçak biletlerinde yoğun talep olacağını belirterek, her bütçeye uygun yurt içi ve yurt dışı uçak biletleri bulmanın mümkün olduğunu, daha ekonomik hale getirmek için taksit seçeneklerinden yararlanılabileceğini aktardı.

Ekonomik yılbaşı tatili için uçak ve otel rezervasyonlarının şimdiden yaptırılması önerisinde bulunan Yaman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlgi çekici farklı yılbaşı rotalarını müşterilerimiz için sıraladık. Türkiye'de yılbaşı ve kış tatili dendiğinde akla gelen yerler arasında ilk sırada yer alan Uludağ, muhteşem doğası ve şehre olan yakınlığı ile dikkati çekiyor. Bunun yanı sıra Palandöken (Erzurum) ve Sarıkamış (Muş) da kayakseverlerin uğrak noktaları arasında. Yeni yılı sevdiklerinizle ve kahve eşliğinde kartpostallık bir görüntüyle karşılayabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir tarafından uygun fiyata uçak bileti bulabileceğiniz İstanbul da eğlencenin kalbi olarak bilinir. Birbirinden farklı seçeneğe sahip olan İstanbul'da sabaha kadar süren eğlencelerle ya da boğaz manzarası ile yılbaşını selamlayabilirsiniz. Yılbaşı için kısa bir tatile sahipseniz sizin için güzel rota olabilir."

Yılbaşı için New York, Balkanlar, Dubai, Palmiye Adası gibi lokasyonların da uğrak yerleri arasında olabileceğini belirten Yaman, erken rezervasyonlarla ekonomik bir yılbaşı geçirilebileceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Biletbayisi.comBiletBayisi.com Seyahat Analisti Ayşe Yaman
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