﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Mart 2017 Perşembe 05:21

Terör İngiltere'yi kalbinden vurdu; Londra'da 5 ölü var

Terör İngiltere'yi kalbinden vurdu. 5 kişinin öldürüldüğü kanlı saldırıda yaralıların sayısı 40'a yükseldi.

Terör İngiltere'yi kalbinden vurdu; Londra'da 5 ölü var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Terör İngiltere'yi kalbinden vurdu; Londra'da 5 ölü var

Terör örgütleriyle ortadoğuda yıllardır iş pişiren İngilizler, Londra'daki kanlı saldırıyla sarsıldı. El Kaide'den PKK'ya, FETÖ'den DAEŞ'e kadar pek çok terör örgütünün Ortadoğu coğrafyasını kana bulamasında en önemli politikaları üreten İngiltere, bu kez parlamento binası önündeki saldırı karşısında şoke oldu. Vatandaşlarını sık sık "Türkiye'ye gitmeyin" çağrılarıyla uyaran İngiliz hükümeti 5 kişinin can verdiği, 40 kişinin yaralandığı terörist saldırı sonrası ülke genelinde daha etkin önlemler almaya hazırlanıyor.

PARLAMENTO KAPATILDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da Parlamento binasının önünde gerçekleştirilen terör saldırısında biri polis 5 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi de yaralandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nün 'terör saldırısı' olarak nitelendirdiği olayın ardından parlamento binası giriş ve çıkışlara kapatıldı. Parlamentodaki çalışmalar da Perşembe gününe kadar durduruldu.

MAY: İNGİLTERE TERÖRE TESLİM OLMAYACAK

İngiltere Başbakanı Theresa May, olayın ardından olağanüstü güvenlik zirvesi (KOBRA) gerçekleştirdi. Zirvenin ardından Downing Street 10 numarada Başbakanlık Konutu önünde gazetecilere bir açıklama yapan May, "Londralılar her zamanki gibi hayatlarına normal bir şekilde devam edecek. Hiçbir zaman teröre teslim olmayacağız, kötülüğün ve nefretin bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Terör saldırısını "Hastalıklı ve ahlaksızca bir terör saldırısı" olarak değerlendiren May, saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini, dünyanın en eski yasama organlarından İngiltere Parlamentosu'na düzenlenen saldırının, parlamentonun savunduğu 'demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlük ve insan hakları' gibi ilkeleri hedef aldığını ifade etti.



 
Londra#039;da silahlı saldırı; 4 ölü 20 yaralı var
Londra'da silahlı saldırı; 4 ölü 20 yaralı var
İki bacaklı canlılar yola çıktı
İki bacaklı canlılar yola çıktı
Yıldız Savaşları#039;nın ünlü oyuncusu uçakta kalp krizi geçirdi
Yıldız Savaşları'nın ünlü oyuncusu uçakta kalp krizi geçirdi
Yerli yolcu uçağına ilk sipariş İTO#039;dan geldi
Yerli yolcu uçağına ilk sipariş İTO'dan geldi
Avrupa#039;yı dağılma korkusu sardı, Merkel uyardı
Avrupa'yı dağılma korkusu sardı, Merkel uyardı
Dünyanın merkezi neresi? Londra mı? Çorum mu? Mekke mi?
Dünyanın merkezi neresi? Londra mı? Çorum mu? Mekke mi?
İngiltere#039;de belediye otobüslerine Subhan Allah yazısı
İngiltere'de belediye otobüslerine Subhan Allah yazısı
Türkiye İsrail görüşmelerinde önemli gelişme
Türkiye İsrail görüşmelerinde önemli gelişme
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
TerörİNGİLTERELondraürkiyeye Gitmeyin
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Boğazı'nda sis ulaşımı etkiliyor İstanbul Boğazı'nda sis ulaşımı etkiliyor
Şoray Uzun ölümden döndü: Arabasına TOMA çarptı Şoray Uzun ölümden döndü: Arabasına TOMA çarptı
Şeyh Said'li 'Evet' pankartı kaldırıldı Şeyh Said'li 'Evet' pankartı kaldırıldı
Son Dakika deprem; Çanakkale'de deprem oldu, 4.5 Son Dakika deprem; Çanakkale'de deprem oldu,...
Emekli ve yaşlılara seks tuzağı kurarken yakalandılar Emekli ve yaşlılara seks tuzağı kurarken yakalandılar
İstanbul'da büyük arama; 12.00 - 15.00 arası her yerde arama var İstanbul'da büyük arama; 12.00 - 15.00 arası...
Yukarı Çık

İstanbul Boğazı'nda sis ulaşımı etkiliyor
İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini sabah erken saatlerde de sürdürüyor.

Haberi Oku