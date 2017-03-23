Terör İngiltere'yi kalbinden vurdu; Londra'da 5 ölü var

PARLAMENTO KAPATILDI

MAY: İNGİLTERE TERÖRE TESLİM OLMAYACAK

Terör örgütleriyle ortadoğuda yıllardır iş pişiren İngilizler,'daki kanlı saldırıyla sarsıldı. El Kaide'den'ya,'den'e kadar pek çok terör örgütünün Ortadoğu coğrafyasını kana bulamasında en önemli politikaları üreten, bu kez parlamento binası önündeki saldırı karşısında şoke oldu. Vatandaşlarını sık sık "T" çağrılarıyla uyaran İngiliz hükümeti 5 kişinin can verdiği, 40 kişinin yaralandığı terörist saldırı sonrası ülke genelinde daha etkin önlemler almaya hazırlanıyor.İngiltere'nin başkenti Londra'da Parlamento binasının önünde gerçekleştirilen terör saldırısında biri polis 5 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi de yaralandı.Londra Emniyet Müdürlüğü'nün 'terör saldırısı' olarak nitelendirdiği olayın ardından parlamento binası giriş ve çıkışlara kapatıldı. Parlamentodaki çalışmalar da Perşembe gününe kadar durduruldu.İngiltere Başbakanı Theresa May, olayın ardından olağanüstü güvenlik zirvesi (KOBRA) gerçekleştirdi. Zirvenin ardından Downing Street 10 numarada Başbakanlık Konutu önünde gazetecilere bir açıklama yapan May, "Londralılar her zamanki gibi hayatlarına normal bir şekilde devam edecek. Hiçbir zaman teröre teslim olmayacağız, kötülüğün ve nefretin bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.Terör saldırısını "Hastalıklı ve ahlaksızca bir terör saldırısı" olarak değerlendiren May, saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini, dünyanın en eski yasama organlarından İngiltere Parlamentosu'na düzenlenen saldırının, parlamentonun savunduğu 'demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlük ve insan hakları' gibi ilkeleri hedef aldığını ifade etti.